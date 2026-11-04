Ad Arezzo il ristorante panoramico Terrazza Italia, tra Corso Italia e via Roma, rischia un nuovo stop al cantiere. Lo racconta Luca Serafini sul Corriere di Arezzo del 4 novembre: tra controversie, infiltrazioni e problemi legati ai lavori, il prossimo appuntamento è in tribunale il 24 novembre. Per prenotare la cena è presto. Per l’udienza siamo già organizzati.

Il progetto prevede un locale sul tetto, ascensori a vista, terrazze e una cascata d’acqua. Un investimento complessivo indicato in oltre due milioni di euro. L’ambizione è portare Arezzo al livello delle grandi città: per ora, sul contenzioso, siamo competitivi.

Secondo la ricostruzione del Corriere, la vicenda coinvolge la proprietà Via Roma 31, la società del negozio Stradivarius sottostante e il general contractor intervenuto negli spazi commerciali. Ci sono questioni tecniche e responsabilità contestate: ciascuno sostiene le proprie ragioni, mentre il cittadino sul Corso continua a praticare lo slalom accanto al cantiere. Disciplina olimpica nella quale Arezzo potrebbe schierare direttamente la popolazione residente.

Il contrasto comprende infiltrazioni, distacchi di materiale e rumori durante i lavori. Sopra si cerca di realizzare un ristorante, sotto si cerca di lavorare in negozio. Nel mezzo, l’edificio deve ancora trovare un accordo condominiale con se stesso.

La cascata, prevista nel progetto, merita un capitolo a parte. Perché quando l’acqua scende dove vuole si chiama infiltrazione; quando scende dove dice l’architetto diventa un’esperienza esclusiva. È tutta una questione di percorso.

Gian Pietro Failli, amministratore della società proprietaria, ribadisce al quotidiano la volontà di portare a termine l’intervento e riferisce di lavorare all’idea dal 2016, attribuendo i primi sette anni all’attesa dei permessi comunali. Un progetto nato per guardare Arezzo dall’alto che, nel frattempo, ha avuto modo di osservarla invecchiare.

La conclusione dei lavori, scrive Serafini, era già slittata da aprile a fine anno e potrebbe allontanarsi ancora. Il 24 novembre è prevista una nuova tappa giudiziaria: l’eventuale sospensione resta una possibilità, non una decisione già presa. L’unico piatto da evitare, quindi, è la sentenza precotta.

Nei rendering il locale promette una vista spettacolare. E bisogna riconoscere che il rendering offre vantaggi notevoli: non perde acqua, non fa rumore e apre sempre puntuale.

Arezzo aspetta di poter salire davvero. Perché l’aperitivo con vista sul futuro è una bella idea, ma dopo un po’ uno vorrebbe anche bere.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Fonte: Corriere di Arezzo, Luca Serafini, «Battaglia legale sul super ristorante panoramico in Corso Italia e il cantiere rischia di fermarsi», 4 novembre 2026.