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Arezzo, aggressione con arma da taglio in piazza della Repubblica: ferito un 23enne

L’allarme alle 18:44 di lunedì 26 ottobre. Il giovane, ferito a un arto inferiore, è stato trasportato in codice 2 al San Donato. Allertate le forze dell’ordine.

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Arezzo, aggressione con arma da taglio in piazza della Repubblica: ferito un 23enne

L’allarme alle 18:44 di lunedì 26 ottobre. Il giovane, ferito a un arto inferiore, è stato trasportato in codice 2 al San Donato. Allertate le forze dell’ordine.

Un giovane di 23 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre, durante un’aggressione con arma da taglio avvenuta in piazza della Repubblica, ad Arezzo, nella zona della stazione ferroviaria.

L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato alle 18:44. Sul posto è intervenuta un’ambulanza BLSD della Croce Bianca di Arezzo per prestare soccorso al giovane.

Secondo le prime informazioni, il 23enne ha riportato una ferita a un arto inferiore. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice 2, corrispondente al codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Sono state allertate anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Al momento non sono stati resi noti i motivi dell’aggressione, né l’identità della persona responsabile. Restano da chiarire la dinamica dell’episodio e le circostanze nelle quali il giovane è stato ferito.

Un episodio di violenza in una delle zone più frequentate della città, sul quale si attendono ulteriori informazioni da parte delle autorità.

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