Arezzo, quattro incidenti stradali nel fine settimana: cinque feriti, coinvolta anche una minorenne

Quattro incidenti stradali e cinque persone trasportate in ospedale tra sabato 24 e lunedì 26 ottobre ad Arezzo. È il bilancio degli interventi comunicati dal 118 della Asl Toscana Sud Est, che hanno interessato diverse zone della città e della periferia. Tra le persone soccorse anche una minorenne coinvolta in uno scontro tra un’automobile e una bicicletta.

Sabato 24 ottobre: auto contro bicicletta ad Antria

Il primo incidente è avvenuto sabato pomeriggio ad Antria. Alle 14:51 è stato attivato il 118 per uno scontro tra un’auto e una bicicletta.

Una minorenne è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica di Arezzo, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale.

Domenica 25 ottobre: incidente in via Anconetana

Domenica mattina, alle 9:47, nuovo intervento dei soccorsi in via Anconetana, dove un’automobile è rimasta coinvolta in un incidente senza altri veicoli.

Un uomo di 78 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Arezzo, il livello di maggiore gravità tra quelli segnalati nei quattro interventi.

Sono intervenuti un mezzo infermierizzato e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

Domenica notte: scontro tra auto e furgone a San Zeno

Alle 23:18 di domenica, lungo la strada statale 73, nella zona di San Zeno, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’automobile e un furgone.

Due uomini, rispettivamente di 38 e 57 anni, sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale.

Lunedì 26 ottobre: incidente in viale dei Carabinieri

La serie degli interventi è proseguita lunedì mattina, quando alle 7:06 il 118 è stato attivato per un incidente in viale dei Carabinieri.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola automobile. Una donna di 55 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e la Polizia Municipale.

Cinque persone trasportate in ospedale

Il bilancio complessivo dei quattro incidenti è di cinque persone trasportate in ospedale: quattro in codice 2 e una in codice 3.

Una sequenza di interventi che ha impegnato ripetutamente personale sanitario, volontari del soccorso, Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale. Le comunicazioni del 118 non precisano le cause degli incidenti.