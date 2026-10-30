Arezzo Città del Natale, spunta la nursery riscaldata. E il pannolino diventa un affare di Stato

Ad Arezzo, in vista della Città del Natale, arriva anche la proposta di una nursery riscaldata per le famiglie con neonati. L’ha avanzata la consigliera comunale Lucia De Robertis nell’ambito di un’interrogazione ben più ampia su traffico, parcheggi, servizi e disagi per i residenti. Il sindaco Marcello Comanducci ha risposto che cercherà un fondo per realizzarla, definendola una bella proposta.

Insomma, tra una casetta di legno, un parcheggio da trovare e una fila per raggiungere il centro, spunta pure l’idea del salottino caldo per il cambio del pannolino. Che, diciamolo, non sarebbe affatto uno scandalo: chi gira con un neonato a dicembre sa benissimo quanto possa essere utile un posto riparato e attrezzato.

Il punto è un altro. Prima di inaugurare il reparto maternità della Città del Natale, sarebbe interessante capire quanti bagni accessibili, puliti e dotati di fasciatoio saranno davvero a disposizione delle famiglie. E se esistano già locali pubblici o privati utilizzabili senza costruire un altro piccolo progetto attorno a una necessità molto semplice.

Comanducci ha annunciato che i bagni pubblici durante la manifestazione supereranno quota sessanta, venti dei quali al Prato. Bene. Sarà un bel numero da verificare quando arriveranno i visitatori: perché il bagno promesso in consiglio comunale, a differenza di quello vero, non risolve nessuna emergenza.

La proposta di De Robertis, peraltro, era accompagnata da richieste concrete su navette, sosta, aree camper, rifiuti e tutela di chi abita in centro. Sarebbe ingeneroso ridurla tutta a una culla riscaldata. Ma è proprio questo dettaglio, per quanto simpatico, a raccontare un vizio della politica: le nuove idee fanno sempre più notizia della manutenzione delle cose normali.

Per ora non sono stati indicati luogo, costi e modalità di gestione della nursery. Magari basterà attrezzare uno spazio già esistente con fasciatoio, sedie e un po’ di riscaldamento. Magari ne uscirà un servizio utile. Prima di celebrarlo, però, sarebbe bello conoscere almeno il progetto.

Intanto ad Arezzo il Natale promette di pensare anche ai più piccoli. Per i grandi che girano mezz’ora alla ricerca di un parcheggio, invece, resta l’antica tradizione locale: arrangiarsi, possibilmente con spirito natalizio.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Fonte dei fatti riportati: resoconto del Consiglio comunale di Arezzo del 29 ottobre 2026.