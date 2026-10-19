Tir in fiamme sull’A1 tra Valdarno e Arezzo: cinque chilometri di coda

Mattinata di disagi sull’autostrada A1 nel tratto aretino. Un mezzo pesante è stato interessato da un incendio in direzione Roma, all’altezza del chilometro 336+400, tra Incisa-Reggello e Arezzo. Dalla cabina del tir si è sprigionata una fitta colonna di fumo, mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare le fiamme.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, l’avaria è stata segnalata intorno alle 10.20 di lunedì 19 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze.

La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con code fino a cinque chilometri segnalate da Autostrade per l’Italia e da Muoversi in Toscana.

Durante l’emergenza, per i veicoli diretti verso Roma, Autostrade ha indicato come percorso alternativo l’uscita a Valdarno, la SR69 e il successivo rientro in A1 al casello di Arezzo. Per le lunghe percorrenze era stato consigliato di uscire a Firenze Impruneta, proseguire verso Siena lungo il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana.

Le indicazioni sulla viabilità si riferiscono alla fase dell’emergenza e potrebbero essere cambiate. Prima di mettersi in viaggio è opportuno consultare gli aggiornamenti di Autostrade per l’Italia.