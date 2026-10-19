HomeCronacheFatti di cronacaTir in fiamme sull’A1 tra Valdarno e Arezzo: cinque chilometri di coda
Tir avvolto dal fumo sull'autostrada A1 tra Valdarno e Arezzo durante l'intervento dei vigili del fuoco.
L'intervento dei vigili del fuoco sul tir in fiamme lungo l'A1 in direzione Roma, lunedì 19 ottobre 2026.

Tir in fiamme sull’A1 tra Valdarno e Arezzo: cinque chilometri di coda

Incendio a un mezzo pesante sull'A1 in direzione Roma, tra Incisa-Reggello e Arezzo. Intervento dei vigili del fuoco e fino a cinque chilometri di coda.

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Tir in fiamme sull’A1 tra Valdarno e Arezzo: cinque chilometri di coda

Incendio a un mezzo pesante sull'A1 in direzione Roma, tra Incisa-Reggello e Arezzo. Intervento dei vigili del fuoco e fino a cinque chilometri di coda.

Mattinata di disagi sull’autostrada A1 nel tratto aretino. Un mezzo pesante è stato interessato da un incendio in direzione Roma, all’altezza del chilometro 336+400, tra Incisa-Reggello e Arezzo. Dalla cabina del tir si è sprigionata una fitta colonna di fumo, mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare le fiamme.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, l’avaria è stata segnalata intorno alle 10.20 di lunedì 19 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze.

La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con code fino a cinque chilometri segnalate da Autostrade per l’Italia e da Muoversi in Toscana.

Durante l’emergenza, per i veicoli diretti verso Roma, Autostrade ha indicato come percorso alternativo l’uscita a Valdarno, la SR69 e il successivo rientro in A1 al casello di Arezzo. Per le lunghe percorrenze era stato consigliato di uscire a Firenze Impruneta, proseguire verso Siena lungo il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana.

Le indicazioni sulla viabilità si riferiscono alla fase dell’emergenza e potrebbero essere cambiate. Prima di mettersi in viaggio è opportuno consultare gli aggiornamenti di Autostrade per l’Italia.

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