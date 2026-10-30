Giardini Porcinai, la fontana aspetta l’acqua. Il cartello aspetta ancora il 2025

Ai giardini Porcinai di Arezzo l’acqua ancora non si vede, ma almeno una certezza c’è: sul cartello del cantiere la data prevista per la fine dei lavori è il 1° gennaio 2025.

Peccato che oggi sia il 30 ottobre 2026.

A farcelo notare è un cittadino che ci ha inviato due video. Le immagini mostrano la fontana ancora vuota e le transenne, mentre il commento originale, che non diffondiamo su richiesta dell’autore, passa dalla sorpresa all’ironia. Si parla di acqua, illuminazione, pesci e perfino di intelligenza artificiale. Perché, a questo punto, forse servirà proprio quella per far tornare l’acqua.

Il cartello riporta il 1° gennaio 2025 come data prevista di ultimazione. Naturalmente potrebbero essere intervenute proroghe e modifiche, ma il cartello visibile nel video non ne dà conto.

La vicenda non nasce oggi: L’Ortica ne ha già parlato il 28 ottobre, raccontando l’attesa dell’acqua per la fontana della Chimera.

Il problema, quindi, è tutt’altro che immaginario. E mentre gli uffici dovranno chiarire perché l’acqua non sia ancora tornata, ai cittadini resta almeno il diritto di sapere quando la vedranno.

Quanto ai pesci evocati nel video, per ora possono stare tranquilli: il rischio di annegare è piuttosto remoto.

Sarebbe già un bel risultato avere una nuova data attendibile. Magari scritta sul cartello, così anche il prossimo Capodanno sapremo cosa aspettare.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.