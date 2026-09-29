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Due interventi con l’elisoccorso: ciclista ferito alla Ruota d’Oro e pedone investito ad Arezzo

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Due interventi con l’elisoccorso: ciclista ferito alla Ruota d’Oro e pedone investito ad Arezzo

Due interventi dell’emergenza sanitaria nel pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, tra Terranuova Bracciolini e Arezzo.

Il primo episodio è avvenuto alle 13:38 in via della Penna, a Terranuova Bracciolini, durante la Ruota d’Oro. Un ciclista di 21 anni è caduto mentre era impegnato nella gara ed è stato soccorso sul posto. Sono intervenuti la Misericordia di Terranuova Bracciolini con il medico di gara e l’elisoccorso Pavullo. Il giovane è stato trasferito in codice 2 all’ospedale di Careggi.

Poche ore più tardi, alle 16:59 ad Arezzo, in via Fiorentina, il 118 è stato attivato per un incidente tra un’auto e un pedone. Una donna di 20 anni è stata soccorsa dall’auto infermieristica di Arezzo e dall’ambulanza della Croce Bianca.

La giovane è stata quindi trasferita in codice 2 all’ospedale delle Scotte di Siena con Pegaso 2. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

In entrambi i casi le persone coinvolte sono state affidate alle cure degli ospedali di riferimento dopo l’intervento dei mezzi di emergenza.

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