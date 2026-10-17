Via Fiorentina, la nuova rotonda prende forma: il cantiere in 14 fotografie

La nuova rotonda di via Fiorentina ad Arezzo comincia a prendere forma. Il cantiere è ben visibile e, tra escavatori, scavi, recinzioni e segnaletica provvisoria, sta cambiando l’aspetto di uno degli accessi più frequentati della città.

Le fotografie scattate oggi raccontano lo stato dei lavori, le trasformazioni della sede stradale e le condizioni della viabilità nella zona interessata dall’intervento.

Non mancano le conseguenze per chi attraversa quotidianamente via Fiorentina: percorsi modificati, restringimenti e indicazioni provvisorie. Insomma, quella familiarità con le transenne che ad Arezzo rischia ormai di diventare una materia scolastica.

Abbiamo raccolto 14 fotografie per mostrare da vicino come si presenta il cantiere. Una testimonianza visiva utile anche per confrontare, nei prossimi mesi, l’avanzamento dei lavori e il risultato finale.

Perché i cantieri passano, almeno nelle intenzioni. Le fotografie restano.

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