Foiano della Chiana si tinge d’arancione: la Festa della Zucca conquista il centro storico

Foiano della Chiana ha celebrato la Festa della Zucca con una giornata dedicata ai colori, ai sapori e alle tradizioni dell’autunno.

Il centro storico si è riempito di banchi, prodotti della terra, composizioni decorative e zucche di ogni forma e dimensione. Non sono mancate le dimostrazioni di lavorazione e intaglio, gli allestimenti originali e la curiosità dei visitatori.

Tra le protagoniste della manifestazione, naturalmente, le zucche: piccole, giganti, tonde, bitorzolute, decorate e trasformate in vere creazioni artistiche. Per una volta, insomma, essere una zucca è stato motivo di orgoglio.

La festa ha offerto anche l’occasione per valorizzare i prodotti locali e riscoprire il piacere di stare insieme nelle piazze e nelle strade del paese.

Vi proponiamo una galleria fotografica della manifestazione, tra bancarelle, colori autunnali, curiosità e momenti di festa.

Sfogliate le immagini per rivivere la Festa della Zucca a Foiano della Chiana.