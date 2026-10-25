HomeCultura e memoriaFoiano della Chiana si tinge d’arancione: la Festa della Zucca conquista il...
Festa della Zucca a Foiano della Chiana, visitatori e allestimenti nel centro storico
La Festa della Zucca anima il centro storico di Foiano della Chiana tra colori, prodotti del territorio e visitatori.

Foiano della Chiana si tinge d’arancione: la Festa della Zucca conquista il centro storico

Zucche di ogni forma e dimensione, prodotti del territorio, allestimenti autunnali e tanti visitatori. La Festa della Zucca ha animato il centro storico di Foiano della Chiana. Il racconto nella nostra galleria fotografica.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Foiano della Chiana si tinge d’arancione: la Festa della Zucca conquista il centro storico

Zucche di ogni forma e dimensione, prodotti del territorio, allestimenti autunnali e tanti visitatori. La Festa della Zucca ha animato il centro storico di Foiano della Chiana. Il racconto nella nostra galleria fotografica.

Foiano della Chiana ha celebrato la Festa della Zucca con una giornata dedicata ai colori, ai sapori e alle tradizioni dell’autunno.

Il centro storico si è riempito di banchi, prodotti della terra, composizioni decorative e zucche di ogni forma e dimensione. Non sono mancate le dimostrazioni di lavorazione e intaglio, gli allestimenti originali e la curiosità dei visitatori.

Tra le protagoniste della manifestazione, naturalmente, le zucche: piccole, giganti, tonde, bitorzolute, decorate e trasformate in vere creazioni artistiche. Per una volta, insomma, essere una zucca è stato motivo di orgoglio.

La festa ha offerto anche l’occasione per valorizzare i prodotti locali e riscoprire il piacere di stare insieme nelle piazze e nelle strade del paese.

Vi proponiamo una galleria fotografica della manifestazione, tra bancarelle, colori autunnali, curiosità e momenti di festa.

Sfogliate le immagini per rivivere la Festa della Zucca a Foiano della Chiana.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
ACF Arezzo, rimonta a Brescia: Torres firma il 2-1, tre punti d’oro per le amaranto
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, la sicurezza va a luci spente: dal Teatro Tenda a Campo di Marte, il degrado non va in ferie

Gino Perticai -
Claudio P. denuncia da un anno il buio sul ponte del Teatro Tenda e segnala una presunta aggressione. Intanto l’ex consigliere Michele Menchetti torna alla carica su Campo di Marte e Pionta.

La Cameretta dei Segreti (e dei Quattrini) di Via Fiorentina

Satira civica Botolo Ringhioso -

Torrente Castro, dalle proteste all’interrogazione: Romizi chiede conto al Comune

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕