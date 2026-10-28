Teatro degli Antei, nove spettacoli per la stagione 2026/27: da Gene Gnocchi a Ottavia Piccolo

Dal 20 novembre 2026 al 4 aprile 2027 il Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia ospita nove spettacoli tra commedia, teatro civile, danza e racconti di vita. Il cartellone, promosso dal Comune di Pratovecchio Stia insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo, riunisce tra gli altri Gene Gnocchi, Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Ugo Dighero, Paolo Hendel, Ottavia Piccolo, Barbara Foria, Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli.

La nuova campagna abbonamenti è in programma dal 31 ottobre all’11 novembre 2026. Il calendario offre nove appuntamenti, con un pomeriggio dedicato alla danza accanto agli spettacoli serali.

Il programma della stagione 2026/27

Venerdì 20 novembre 2026, ore 21 – Sconcerto Rock. Gene Gnocchi apre la stagione nei panni di “The Legend”, un’anziana rockstar che torna sulle scene anche per risolvere problemi economici. Uno spettacolo comico con musica dal vivo di Diego Cassani alla chitarra.

Martedì 15 dicembre 2026, ore 21 – Buongiorno, ministro! Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti portano in scena la commedia di Jordi Galceran, diretta da Ferdinando Ceriani, con musiche di Nicola Piovani. Un intreccio grottesco e imprevedibile che gioca con situazioni paradossali e risvolti sentimentali.

Venerdì 15 gennaio 2027, ore 21 – Tre variazioni della vita. Ugo Dighero e Mariangeles Torres, con Alberto Giusta e Laura Mazzi, interpretano il testo di Yasmina Reza, per la regia di Luigi Saravo: una serata fra quattro persone, raccontata tre volte, mostra quanto possano cambiare le verità a seconda dei punti di vista.

Venerdì 5 febbraio 2027, ore 21 – Terzo tempo. Paolo Hendel, Lucia Vasini, Viola Lucio e Marco Mavaracchio sono in scena con un lavoro di Lidia Ravera, liberamente ispirato all’omonimo romanzo, per la regia di Emanuela Giordano. Al centro desideri, relazioni e la possibilità di reinventarsi anche con l’avanzare degli anni.

Venerdì 19 febbraio 2027, ore 21 – Donna non rieducabile. Ottavia Piccolo interpreta il testo di Stefano Massini dedicato ad Anna Politkovskaja, la giornalista russa assassinata nel 2006. Regia di Silvano Piccardi, con musiche per arpa eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi: un appuntamento di teatro civile sulla libertà di raccontare e denunciare.

Venerdì 5 marzo 2027, ore 21 – La magnifica imperfezione. Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli attraversano la storia della pallavolo e del Novecento in un viaggio teatrale intorno al mondo, scritto e diretto da Nicola Zavagli.

Sabato 13 marzo 2027, ore 16.30 – Non esistono più le mezze stagioni. La Kinesis Contemporary Dance Company presenta una produzione con regia e coreografia di Angelo Egarese. La danza prende spunto da una frase comune per indagare cambiamenti, fragilità e reazioni umane.

Venerdì 19 marzo 2027, ore 21 – Basta un filo di rossetto. Barbara Foria racconta con ironia nevrosi contemporanee, bilanci personali e contraddizioni della vita a cinquant’anni, in uno spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, Stefano Vigilante e Marco Terenzi.

Domenica 4 aprile 2027, ore 21 – Cari genitori. Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli chiudono il cartellone con la commedia di Emmanuel e Armelle Patron, diretta da Antonio Zavatteri. In scena anche Alice Giroldini, Paolo Li Volsi e Matteo Sintucci: amore, denaro e rivalità familiari mettono alla prova i rapporti tra genitori e figli.

Abbonamenti e biglietti

La campagna per i nuovi abbonamenti si svolge dal 31 ottobre all’11 novembre 2026. I prezzi sono di 115 euro per le prime file e 100 euro per le seconde file.

Il biglietto intero costa 18 euro. Sono previste riduzioni a 16 euro per i soci Unicoop Firenze, a 12 euro per i possessori della Carta dello Spettatore FTS e per le persone con disabilità, e a 8 euro con il Biglietto Futuro under 30, in collaborazione con Unicoop Firenze, e per gli studenti universitari con carta “Studente della Toscana”.

I biglietti si acquistano al teatro la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20, oppure nella settimana precedente presso la sede comunale di piazza Maccioni 1 a Pratovecchio e attraverso il portale Discover Arezzo.

Informazioni: Teatro Comunale degli Antei, tel. 0575 504834 e 0575 504835; cultura.pratovecchiostia@casentino.toscana.it; anagrafe.pratovecchio@casentino.toscana.it. Ulteriori riferimenti: Comune di Pratovecchio Stia e Fondazione Toscana Spettacolo.