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Omicidio ad Arezzo, 61enne trovato morto nel parcheggio della Torretta a San Zeno

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Omicidio ad Arezzo, 61enne trovato morto nel parcheggio della Torretta a San Zeno

Luciano Buonfiglio, 61 anni, residente a Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino, è stato trovato senza vita nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre nel parcheggio del locale La Torretta, nella zona industriale di San Zeno ad Arezzo.

Secondo le informazioni emerse, l’uomo era consulente nel settore dell’energia e delle comunicazioni e padre di tre figli. In passato aveva partecipato alla mobilitazione contro il progetto della centrale a biomasse nell’area dell’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino.

Il corpo è stato rinvenuto vicino a un’automobile, che secondo le prime informazioni potrebbe essere appartenuta alla vittima. Presentava gravi lesioni alla testa. Gli investigatori stanno verificando la dinamica e l’eventuale utilizzo di un oggetto contundente.

La Polizia scientifica ha effettuato rilievi nel parcheggio. La Squadra mobile sta ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo e verificando anche l’ipotesi che avesse un appuntamento con qualcuno. Si tratta di una pista investigativa, non di una circostanza accertata.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato per gli accertamenti medico-legali. Restano da chiarire il movente e le responsabilità. Al momento non abbiamo conferme di arresti o fermi.

Notizia in aggiornamento.

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