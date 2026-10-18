Oroscopo 19–25 ottobre 2026: le stelle promettono, la vita presenta il conto

Ci risiamo. Un’altra settimana, altri sette giorni da affrontare con la convinzione che stavolta qualcosa cambierà. Le stelle, prudentemente, non confermano. Dal 19 al 25 ottobre 2026 il cielo offre occasioni, dubbi sentimentali e qualche soddisfazione. La vita quotidiana continua invece a offrire bollette, scadenze, gente che parla troppo e individui convinti di avere sempre ragione. Chi cerca rassicurazioni ha sbagliato rubrica.

Ariete – Prima agisci, poi eventualmente ragioni

Marte ti regala una gran voglia di prendere decisioni. Il problema è che nessuno ti ha chiesto di prenderle. Sul lavoro vuoi comandare, in famiglia vuoi avere l’ultima parola e in amore pretendi di essere capito senza spiegare nulla. Una settimana perfetta per litigare con qualcuno che fino a ieri ti salutava volentieri. Amore: l’orgoglio non è un afrodisiaco. Fortuna: 5/10.

Toro – Il portafoglio piange, lo stomaco consola

Hai bisogno di stabilità, tranquillità e possibilmente di un pranzo che duri tre ore. Peccato che il conto corrente abbia deciso di mettersi a dieta. Qualcuno ti proporrà un cambiamento importante. Tu risponderai che ci devi pensare, poi rimanderai tutto al 2027. In fondo, anche le rivoluzioni possono aspettare dopo il dolce. Amore: funziona, purché nessuno tocchi il tuo piatto. Fortuna: 6/10.

Gemelli – Due personalità, nessuna disponibile a lavorare

La settimana comincia con grandi progetti e finisce con una collezione di scuse. Parli, organizzi, prometti, mandi messaggi e apri discussioni che non hai nessuna intenzione di concludere. Se ti candidassi a un consiglio comunale, probabilmente ti darebbero subito una commissione. In amore serve chiarezza, ma per te sarebbe già un risultato ricordarti che cosa hai detto ieri. Amore: complicato anche per chi ti vuole bene. Fortuna: 7/10.

Cancro – Offeso preventivamente, così risparmi tempo

Basterà un messaggio senza faccina, un saluto distratto o qualcuno che non ti chieda come stai per convincerti che il mondo ce l’ha con te. La verità è che gli altri hanno anche problemi propri, ma non rovinarti la giornata con questa scoperta. In famiglia evita di riesumare discussioni del 2014: le avevate già perse tutti. Amore: meno interpretazioni, più conversazioni. Fortuna: 5/10.

Leone – Il protagonista anche quando manca il pubblico

Entri in ogni stanza come se dovessero applaudire. Questa settimana, però, potresti trovare soltanto qualcuno che ti chiede di chiudere la porta. Hai idee, entusiasmo e un’opinione piuttosto generosa di te stesso. Sul lavoro qualcuno potrebbe contestarti. Non è necessariamente invidia: magari hai semplicemente sbagliato. In amore una coppia è composta da due persone, non da te e dal tuo ufficio stampa. Fortuna: 8/10.

Vergine – Tutto sotto controllo, tranne la vita

Hai già organizzato la settimana, previsto gli imprevisti e preparato una lista delle persone che ti faranno perdere tempo. Naturalmente arriverà qualcuno capace di mandare tutto all’aria in quattro minuti. La tua precisione è ammirevole, ma non puoi correggere l’intera umanità con una penna rossa. Ad Arezzo servirebbe almeno un magazzino di evidenziatori. Amore: non tutti i difetti meritano un verbale. Fortuna: 7/10.

Bilancia – Indeciso anche davanti al menù del giorno

Devi prendere una decisione importante, ma prima vuoi sentire tre pareri, consultare due amici e verificare se Mercurio sia d’accordo. Alla fine deciderà qualcun altro e tu ti lamenterai della scelta. In amore cerchi equilibrio, sul lavoro diplomazia, nella vita serenità. Tutte cose bellissime, finché non arriva il momento di dire un semplice no. Fortuna: 6/10, in attesa di conferma.

Scorpione – Perdona tutti, ma conserva le prove

Hai una memoria straordinaria, soprattutto per i torti subiti. Ricordi una frase pronunciata nel 2009 con la stessa precisione con cui altri ricordano il proprio codice fiscale. Questa settimana qualcuno proverà a fare pace. Accetta, senza trasformare l’incontro in una commissione parlamentare d’inchiesta. Sul lavoro il tuo intuito sarà prezioso, purché non diventi sospetto sistematico. Amore: intenso, ma non serve interrogare i sentimenti. Fortuna: 8/10.

Sagittario – Grandi orizzonti, benzina permettendo

Sogni viaggi, libertà e nuove avventure. Poi guardi i prezzi e riscopri il fascino del divano. La settimana favorisce le iniziative, ma attenzione a promettere più di quanto puoi mantenere. Hai l’entusiasmo di chi parte per conquistare il mondo e l’organizzazione di chi dimentica le chiavi di casa. In amore potresti fare un incontro interessante. Evita di raccontare subito tutte le tue imprese. Fortuna: 7/10.

Capricorno – Lavora, lavora, tanto qualcuno si prende il merito

Hai il senso del dovere di un impiegato modello e l’allegria di una cartella esattoriale. Mentre gli altri discutono, tu fai. Mentre gli altri fanno pausa, tu lavori. Poi ti domandi perché sei sempre stanco. Prova a delegare qualcosa. In amore serve meno efficienza e qualche gesto spontaneo: una cena romantica non è una riunione con ordine del giorno. Fortuna: 6/10, ma te la guadagni tutta.

Acquario – Geniale, almeno secondo te

Hai idee rivoluzionarie che nessuno comprende. Potrebbe essere perché sei avanti rispetto ai tempi, oppure perché le spieghi malissimo. Questa settimana sentirai il bisogno di cambiare qualcosa: lavoro, abitudini, arredamento o taglio di capelli. Comincia da qualcosa di reversibile. In amore pretendi libertà assoluta, ma se l’altro non risponde entro cinque minuti vuoi sapere dove sia finito. Fortuna: 7/10.

Pesci – Sogni bellissimi, sveglia spietata

Passi metà del tempo a immaginare una vita migliore e l’altra metà a chiederti perché quella vera non collabori. Potresti ricevere una bella notizia, ma rischi di non accorgertene perché sei occupato a preoccuparti per qualcosa che non è ancora successo. In amore sei capace di costruire un’intera storia sentimentale partendo da un semplice «ciao». Prima di scegliere i nomi dei figli verifica almeno se l’altra persona sia single. Fortuna: 8/10.

Il verdetto delle stelle

La settimana dal 19 al 25 ottobre promette grandi cose, soprattutto a chi non si aspetta niente. I più fortunati saranno Leone, Scorpione e Pesci. I più complicati, come sempre, quelli convinti di essere semplicissimi. A tutti gli altri resta una consolazione: domenica prossima le stelle cambieranno posizione e noi potremo dare nuovamente la colpa a loro. Perché assumersi le proprie responsabilità è importante, ma anche Mercurio deve pur rendersi utile. L’Ortica vi augura buona settimana: le stelle non sbagliano mai, sono gli astrologi che inventano scuse migliori delle vostre.