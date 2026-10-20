Filippo Nibbi, quattro nuovi «Manifesti & Manifeste»: dalle cannonate al red carpet

Quattro nuovi lavori di Filippo Nibbi entrano nella raccolta dei suoi «Manifesti & Manifeste», che L’Ortica continua a ospitare tra giochi di parole, immagini e accostamenti imprevedibili.

I titoli, già da soli, invitano a fermarsi un momento: «La canna del cannone», «Red carpet diem», «Rondinella Natascia» e «Sì! Amò». Sono piccoli cortocircuiti di parole e immagini, da osservare senza pretendere che ci sia un solo modo di interpretarli.

Di Nibbi abbiamo pubblicato tanti manifesti negli anni. Ogni nuova serie ci ricorda che non è obbligatorio capire tutto al primo sguardo. A volte basta una parola spostata, un riferimento riconoscibile, un accostamento fuori posto per far scattare un sorriso o una domanda.

Ecco i quattro nuovi manifesti. A loro lasciamo, come sempre, l’ultima parola.

La canna del cannone

«La canna del cannone», manifesto di Filippo Nibbi.

Red carpet diem

«Red carpet diem», manifesto di Filippo Nibbi.

Rondinella Natascia

«Rondinella Natascia», manifesto di Filippo Nibbi.

Sì! Amò