Filippo Nibbi, quattro nuovi «Manifesti & Manifeste»: dalle cannonate al red carpet

Quattro nuovi lavori di Filippo Nibbi entrano nella raccolta dei suoi «Manifesti & Manifeste», che L’Ortica continua a ospitare tra giochi di parole, immagini e accostamenti imprevedibili.
I titoli, già da soli, invitano a fermarsi un momento: «La canna del cannone», «Red carpet diem», «Rondinella Natascia» e «Sì! Amò». Sono piccoli cortocircuiti di parole e immagini, da osservare senza pretendere che ci sia un solo modo di interpretarli.
Di Nibbi abbiamo pubblicato tanti manifesti negli anni. Ogni nuova serie ci ricorda che non è obbligatorio capire tutto al primo sguardo. A volte basta una parola spostata, un riferimento riconoscibile, un accostamento fuori posto per far scattare un sorriso o una domanda.
Ecco i quattro nuovi manifesti. A loro lasciamo, come sempre, l’ultima parola.
La canna del cannone
Red carpet diem
Rondinella Natascia
Sì! Amò