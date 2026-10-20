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Filippo Nibbi, quattro nuovi «Manifesti & Manifeste»: dalle cannonate al red carpet

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Filippo Nibbi, quattro nuovi «Manifesti & Manifeste»: dalle cannonate al red carpet

Quattro nuovi lavori di Filippo Nibbi entrano nella raccolta dei suoi «Manifesti & Manifeste», che L’Ortica continua a ospitare tra giochi di parole, immagini e accostamenti imprevedibili.

I titoli, già da soli, invitano a fermarsi un momento: «La canna del cannone», «Red carpet diem», «Rondinella Natascia» e «Sì! Amò». Sono piccoli cortocircuiti di parole e immagini, da osservare senza pretendere che ci sia un solo modo di interpretarli.

Di Nibbi abbiamo pubblicato tanti manifesti negli anni. Ogni nuova serie ci ricorda che non è obbligatorio capire tutto al primo sguardo. A volte basta una parola spostata, un riferimento riconoscibile, un accostamento fuori posto per far scattare un sorriso o una domanda.

Ecco i quattro nuovi manifesti. A loro lasciamo, come sempre, l’ultima parola.

La canna del cannone

Manifesti & Manifeste di Filippo Nibbi: La canna del cannone
«La canna del cannone», manifesto di Filippo Nibbi.

Red carpet diem

Manifesti & Manifeste di Filippo Nibbi: Red carpet diem
«Red carpet diem», manifesto di Filippo Nibbi.

Rondinella Natascia

Manifesti & Manifeste di Filippo Nibbi: Rondinella Natascia
«Rondinella Natascia», manifesto di Filippo Nibbi.

Sì! Amò

Manifesti & Manifeste di Filippo Nibbi: Sì! Amò
«Sì! Amò», manifesto di Filippo Nibbi.

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