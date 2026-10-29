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Scena dello spettacolo Tre variazioni della vita, stagione Teatro Dante Sansepolcro.
Tre variazioni della vita, in cartellone nella stagione 2026/27 del Teatro Dante. Foto: Ilaria Vidaletti.

Sansepolcro, il Teatro Dante presenta la stagione 2026/27: otto spettacoli dal 2 dicembre

Dal 2 dicembre al 6 aprile otto spettacoli di prosa al Teatro Dante di Sansepolcro, con Paolo Hendel, Paola Minaccioni, Lucia Poli e altri protagonisti. Abbonamenti dal 5 novembre, eventi anche per famiglie e scuole.

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Sansepolcro, il Teatro Dante presenta la stagione 2026/27: otto spettacoli dal 2 dicembre

Dal 2 dicembre al 6 aprile otto spettacoli di prosa al Teatro Dante di Sansepolcro, con Paolo Hendel, Paola Minaccioni, Lucia Poli e altri protagonisti. Abbonamenti dal 5 novembre, eventi anche per famiglie e scuole.

Prenderà il via mercoledì 2 dicembre 2026 la stagione teatrale 2026/27 del Teatro Dante di Sansepolcro, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. In cartellone otto spettacoli di prosa fino al 6 aprile 2027, con interpreti come Anna Della Rosa, Lucia Poli, Ugo Dighero, Mariangeles Torres, Paolo Hendel, Mario Perrotta e Paola Minaccioni. Previsti anche appuntamenti per famiglie e scuole.

Tutti gli spettacoli della stagione di prosa iniziano alle 21.

Il cartellone 2026/27

Anna Della Rosa nello spettacolo Accabadora, dal romanzo di Michela Murgia.
Anna Della Rosa in Accabadora, in scena il 2 dicembre 2026 al Teatro Dante di Sansepolcro.

Mercoledì 2 dicembre – Accabadora. Anna Della Rosa interpreta il monologo tratto dal romanzo di Michela Murgia, incentrato sulla storia di Maria e Bonaria Urrai e sul loro complesso legame.

Scena dello spettacolo L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde.
L’importanza di chiamarsi Ernesto, al Teatro Dante il 21 dicembre 2026.

Lunedì 21 dicembre – L’importanza di chiamarsi Ernesto. La commedia di Oscar Wilde arriva sul palco con Lucia Poli e Giorgio Lupano, per la regia di Geppy Gleijeses. Un classico brillante che mette alla berlina le convenzioni e le ipocrisie della società vittoriana.

Ugo Dighero e Mariangeles Torres nello spettacolo Tre variazioni della vita.
Ugo Dighero e Mariangeles Torres in Tre variazioni della vita, in programma il 14 gennaio 2027.

Giovedì 14 gennaio 2027 – Tre variazioni della vita. Ugo Dighero e Mariangeles Torres sono protagonisti del testo di Yasmina Reza, diretto da Luigi Saravo. Una stessa serata tra amici viene raccontata tre volte, cambiando prospettiva e verità.

Scena dello spettacolo Terzo tempo con Paolo Hendel e Lucia Vasini.
Terzo tempo, in scena il 4 febbraio 2027 al Teatro Dante.

Giovedì 4 febbraio – Terzo tempo. Paolo Hendel e Lucia Vasini interpretano la commedia tratta dal romanzo di Lidia Ravera, diretta da Emanuela Giordano: uno sguardo ironico e affettuoso sull’invecchiare senza rinunciare ai desideri.

Immagine di scena dello spettacolo L'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello.
L’uomo, la bestia e la virtù, in programma il 23 febbraio 2027.

Martedì 23 febbraio – L’uomo, la bestia e la virtù. Il testo grottesco di Luigi Pirandello viene proposto nell’adattamento di Roberto Valerio, fra triangoli amorosi, apparenze e contraddizioni.

Una scena dello spettacolo Bandiera, produzione Capotrave.
Bandiera, in scena il 10 marzo 2027 al Teatro Dante.

Mercoledì 10 marzo – Bandiera. Lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci, produzione Capotrave, vede in scena Antonella Attili, Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan. Una vicenda di sequestro nella casa del primo ministro, fra quotidianità ed elementi surreali.

Mario Perrotta nello spettacolo Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità.
Mario Perrotta in Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità. Foto: Luigi Burroni.

Martedì 23 marzo – Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità. Mario Perrotta firma e interpreta un progetto dedicato alla felicità, ispirato alla vita, alle parole e alla musica di Domenico Modugno.

Martedì 6 aprile – La vita è bella? No, è un tipo. La stagione si chiude con Paola Minaccioni e una riflessione semiseria sui modelli di felicità, sull’omologazione e sulla libertà di scegliere la propria strada.

Abbonamenti e biglietti

La campagna abbonamenti si svolge alla Biblioteca Comunale, in via XX Settembre 131: rinnovi dal 5 al 18 novembre 2026, nuovi abbonamenti dal 19 novembre.

  • Abbonamento a otto spettacoli: 135 euro per platea e palchi centrali del primo, secondo e terzo ordine; 118 euro per i palchi laterali degli stessi ordini; 90 euro per gli under 30 in tutti i settori.
  • Abbonamento studenti a tre spettacoli: 20 euro per L’importanza di chiamarsi Ernesto, Tre variazioni della vita e L’uomo, la bestia e la virtù.
  • Biglietti singoli: 22 euro per platea e palchi centrali (primo, secondo e terzo ordine); 20 euro per soci Coop e titolari della Carta dello spettatore FTS; 18 euro per palchi laterali dei primi tre ordini e under 30; 13 euro per palchi del quarto ordine.
  • Last minute: 10 euro, acquistabili un’ora prima dello spettacolo tra i posti disponibili.
  • Studenti con Carta Studente della Toscana: biglietto a 8 euro, con assegnazione del posto in base alla disponibilità.

Per i soci Coop è inoltre prevista la promozione “1.000 punti, mille emozioni”, con informazioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La prevendita in Biblioteca parte due giorni prima di ciascuno spettacolo. Nello stesso periodo è possibile prenotare al numero 0575 732434; i biglietti prenotati si ritirano al botteghino del Teatro Dante il giorno dello spettacolo dalle ore 20.

“Ti racconto una storia”: gli spettacoli per famiglie

Al Teatro alla Misericordia sono previsti due appuntamenti domenicali alle 16: il 10 gennaio 2027 Clown spaventati panettieri, di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni (Collettivo Clown), e il 31 gennaio Una storia – da Hansel e Gretel, con Francesca Cespuglio, testo e regia di Francesco Cortoni, musiche di Giorgio De Santis. Biglietto unico, adulti e bambini, a 3 euro; ingresso gratuito dal terzo figlio.

Gli spettacoli per le scuole

Il 2 febbraio 2027, alle 10 e alle 15, andrà in scena Cappuccetto Rosso di Enrico Spinelli, produzione Pupi di Stac, per la scuola primaria. Il 20 febbraio, alle 9 e alle 11, sarà la volta di Body Sceming di Giulia Cavallini, Lea Landucci e Tommaso Machini, con Johara Breda e Gioconda Dragoni, regia di Matteo Marsan, per le scuole medie e il primo biennio delle superiori.

Informazioni

Biblioteca Comunale: 0575 732219 / 0575 732434, biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it. Ufficio Cultura del Comune: 0575 732283. Siti: comune.sansepolcro.ar.it e toscanaspettacolo.it.

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