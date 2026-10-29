Sansepolcro, il Teatro Dante presenta la stagione 2026/27: otto spettacoli dal 2 dicembre

Prenderà il via mercoledì 2 dicembre 2026 la stagione teatrale 2026/27 del Teatro Dante di Sansepolcro, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. In cartellone otto spettacoli di prosa fino al 6 aprile 2027, con interpreti come Anna Della Rosa, Lucia Poli, Ugo Dighero, Mariangeles Torres, Paolo Hendel, Mario Perrotta e Paola Minaccioni. Previsti anche appuntamenti per famiglie e scuole.

Tutti gli spettacoli della stagione di prosa iniziano alle 21.

Il cartellone 2026/27

Anna Della Rosa in Accabadora, in scena il 2 dicembre 2026 al Teatro Dante di Sansepolcro.

Mercoledì 2 dicembre – Accabadora. Anna Della Rosa interpreta il monologo tratto dal romanzo di Michela Murgia, incentrato sulla storia di Maria e Bonaria Urrai e sul loro complesso legame.

L’importanza di chiamarsi Ernesto, al Teatro Dante il 21 dicembre 2026.

Lunedì 21 dicembre – L’importanza di chiamarsi Ernesto. La commedia di Oscar Wilde arriva sul palco con Lucia Poli e Giorgio Lupano, per la regia di Geppy Gleijeses. Un classico brillante che mette alla berlina le convenzioni e le ipocrisie della società vittoriana.

Ugo Dighero e Mariangeles Torres in Tre variazioni della vita, in programma il 14 gennaio 2027.

Giovedì 14 gennaio 2027 – Tre variazioni della vita. Ugo Dighero e Mariangeles Torres sono protagonisti del testo di Yasmina Reza, diretto da Luigi Saravo. Una stessa serata tra amici viene raccontata tre volte, cambiando prospettiva e verità.

Terzo tempo, in scena il 4 febbraio 2027 al Teatro Dante.

Giovedì 4 febbraio – Terzo tempo. Paolo Hendel e Lucia Vasini interpretano la commedia tratta dal romanzo di Lidia Ravera, diretta da Emanuela Giordano: uno sguardo ironico e affettuoso sull’invecchiare senza rinunciare ai desideri.

L’uomo, la bestia e la virtù, in programma il 23 febbraio 2027.

Martedì 23 febbraio – L’uomo, la bestia e la virtù. Il testo grottesco di Luigi Pirandello viene proposto nell’adattamento di Roberto Valerio, fra triangoli amorosi, apparenze e contraddizioni.

Bandiera, in scena il 10 marzo 2027 al Teatro Dante.

Mercoledì 10 marzo – Bandiera. Lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci, produzione Capotrave, vede in scena Antonella Attili, Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan. Una vicenda di sequestro nella casa del primo ministro, fra quotidianità ed elementi surreali.

Mario Perrotta in Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità. Foto: Luigi Burroni.

Martedì 23 marzo – Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità. Mario Perrotta firma e interpreta un progetto dedicato alla felicità, ispirato alla vita, alle parole e alla musica di Domenico Modugno.

Martedì 6 aprile – La vita è bella? No, è un tipo. La stagione si chiude con Paola Minaccioni e una riflessione semiseria sui modelli di felicità, sull’omologazione e sulla libertà di scegliere la propria strada.

Abbonamenti e biglietti

La campagna abbonamenti si svolge alla Biblioteca Comunale, in via XX Settembre 131: rinnovi dal 5 al 18 novembre 2026, nuovi abbonamenti dal 19 novembre.

Abbonamento a otto spettacoli: 135 euro per platea e palchi centrali del primo, secondo e terzo ordine; 118 euro per i palchi laterali degli stessi ordini; 90 euro per gli under 30 in tutti i settori.

135 euro per platea e palchi centrali del primo, secondo e terzo ordine; 118 euro per i palchi laterali degli stessi ordini; 90 euro per gli under 30 in tutti i settori. Abbonamento studenti a tre spettacoli: 20 euro per L’importanza di chiamarsi Ernesto, Tre variazioni della vita e L’uomo, la bestia e la virtù.

20 euro per L’importanza di chiamarsi Ernesto, Tre variazioni della vita e L’uomo, la bestia e la virtù. Biglietti singoli: 22 euro per platea e palchi centrali (primo, secondo e terzo ordine); 20 euro per soci Coop e titolari della Carta dello spettatore FTS; 18 euro per palchi laterali dei primi tre ordini e under 30; 13 euro per palchi del quarto ordine.

22 euro per platea e palchi centrali (primo, secondo e terzo ordine); 20 euro per soci Coop e titolari della Carta dello spettatore FTS; 18 euro per palchi laterali dei primi tre ordini e under 30; 13 euro per palchi del quarto ordine. Last minute: 10 euro, acquistabili un’ora prima dello spettacolo tra i posti disponibili.

10 euro, acquistabili un’ora prima dello spettacolo tra i posti disponibili. Studenti con Carta Studente della Toscana: biglietto a 8 euro, con assegnazione del posto in base alla disponibilità.

Per i soci Coop è inoltre prevista la promozione “1.000 punti, mille emozioni”, con informazioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La prevendita in Biblioteca parte due giorni prima di ciascuno spettacolo. Nello stesso periodo è possibile prenotare al numero 0575 732434; i biglietti prenotati si ritirano al botteghino del Teatro Dante il giorno dello spettacolo dalle ore 20.

“Ti racconto una storia”: gli spettacoli per famiglie

Al Teatro alla Misericordia sono previsti due appuntamenti domenicali alle 16: il 10 gennaio 2027 Clown spaventati panettieri, di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni (Collettivo Clown), e il 31 gennaio Una storia – da Hansel e Gretel, con Francesca Cespuglio, testo e regia di Francesco Cortoni, musiche di Giorgio De Santis. Biglietto unico, adulti e bambini, a 3 euro; ingresso gratuito dal terzo figlio.

Gli spettacoli per le scuole

Il 2 febbraio 2027, alle 10 e alle 15, andrà in scena Cappuccetto Rosso di Enrico Spinelli, produzione Pupi di Stac, per la scuola primaria. Il 20 febbraio, alle 9 e alle 11, sarà la volta di Body Sceming di Giulia Cavallini, Lea Landucci e Tommaso Machini, con Johara Breda e Gioconda Dragoni, regia di Matteo Marsan, per le scuole medie e il primo biennio delle superiori.

Informazioni

Biblioteca Comunale: 0575 732219 / 0575 732434, biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it. Ufficio Cultura del Comune: 0575 732283. Siti: comune.sansepolcro.ar.it e toscanaspettacolo.it.