Oroscopo 26 ottobre–1 novembre 2026: Mercurio torna indietro, i problemi no

La settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 comincia con la Luna piena in Toro, Mercurio appena diventato retrogrado nello Scorpione e Venere retrograda tornata in Bilancia. Traduzione per chi non ha tempo di consultare il firmamento: i conti tornano a galla, le conversazioni si ingarbugliano e anche i sentimenti chiedono una seconda lettura. Halloween porta i fantasmi, ma molti li conservavate già nella rubrica del telefono. Ecco i dodici segni dell’Ortica, che distribuisce sentenze gratuite dove gli astrologi chiederebbero almeno un abbonamento.

Ariete – Partenza a razzo, arrivo in retromarcia

Mercurio retrogrado ti suggerisce di rileggere i messaggi prima di inviarli. Tu naturalmente li manderai prima, possibilmente al destinatario sbagliato. Sul lavoro vuoi risolvere in un’ora problemi che nessuno ha sistemato in tre anni; il risultato sarà una riunione aggiuntiva. Nelle discussioni conta fino a dieci: per te è già un corso avanzato di diplomazia. Amore: il tono di voce non sostituisce le ragioni. Fortuna: 5/10.

Toro – La Luna piena ti trova già pieno

La Luna piena di lunedì passa dal tuo segno e illumina ciò che ami: le certezze, le abitudini e soprattutto il frigorifero. Qualcuno proverà a convincerti a cambiare programma all’ultimo minuto. Ti sembrerà un attentato alla Costituzione. In compenso saprai difendere una tua idea con una tenacia che farebbe invidia a un’assemblea condominiale. Amore: abbraccia qualcuno senza chiedergli prima dove vuole mangiare. Fortuna: 8/10.

Gemelli – Parli tanto, Mercurio prende appunti

Una frase detta per scherzo tornerà indietro come una raccomandata con ricevuta di ritorno. Mercurio retrogrado crea il pretesto astrologico perfetto, ma il problema è che hai raccontato tre versioni della stessa storia a quattro persone diverse. Tra lavoro e amicizie cerca di ascoltare almeno una risposta intera. Potresti scoprire qualcosa di utile, esperienza per te ancora largamente sperimentale. Amore: meno vocali da sei minuti, più presenza. Fortuna: 6/10.

Cancro – Halloween non serve: ti spaventi da solo

Basta un «dobbiamo parlare» per farti immaginare licenziamento, separazione e trasloco in giornata. Poi scopri che volevano chiederti un caricabatterie. Questa settimana una faccenda familiare richiede calma, non un processo con dodici testimoni. Hai una sensibilità preziosa, ma ogni tanto la usi come un radar puntato su tragedie inesistenti. Amore: non leggere i silenzi come se fossero delibere comunali. Fortuna: 7/10.

Leone – Vuoi il tappeto rosso, trovi le foglie bagnate

Vorresti raccogliere applausi anche quando porti fuori la spazzatura. Il mondo però ha altri impegni e non sempre si presenta alla tua prima. Sul lavoro una critica potrebbe essere sensata: non c’è bisogno di convocare l’ufficio stampa per smentirla. Il fine settimana ti offre una bella occasione per divertirti, se accetti che la festa non sia organizzata in tuo onore. Amore: lascia parlare anche la comparsa, cioè il partner. Fortuna: 7/10.

Vergine – Controlli tutto, tranne chi ti fa perdere tempo

Hai ordinato cassetti, bollette, appuntamenti e perfino i pensieri. Poi Mercurio retrogrado decide che un allegato sparirà proprio quando serve. Prima di accusare il computer, verifica di aver premuto «invia». In famiglia vorresti distribuire istruzioni scritte con firma per ricevuta; ad Arezzo, però, la gente fatica a rispettare perfino le strisce pedonali. Amore: un difetto non è sempre una pratica da correggere. Fortuna: 6/10.

Bilancia – La pace costa, e stavolta paghi tu

Venere torna nel tuo segno in moto retrogrado e ti presenta il conto di qualche esitazione sentimentale. Per non scontentare nessuno hai detto sì a tre inviti incompatibili. Ora ti servirà un’agenda, una scusa credibile e forse un avvocato. Una scelta va fatta senza istituire un tavolo permanente di concertazione. Amore: dire quello che vuoi è più elegante che aspettare che lo indovinino. Fortuna: 8/10.

Scorpione – Segreti, sospetti e screenshot conservati

Con il Sole nel tuo segno e Mercurio retrogrado, il passato bussa alla porta. Tu non apri: controlli dallo spioncino, registri l’ora e prepari un dossier. Un vecchio equivoco può finalmente chiarirsi, purché tu non confonda il confronto con un interrogatorio. Sul lavoro la determinazione ti aiuta, ma non tutti quelli che dissentono stanno tramando alle tue spalle. Amore: la fiducia non si misura controllando l’ultimo accesso. Fortuna: 7/10.

Sagittario – Pronto a partire, meno a leggere gli orari

Hai già scelto la meta del prossimo viaggio senza sapere quanti soldi hai sul conto e chi dovrebbe accompagnarti. Lo slancio è ammirevole; la pianificazione assomiglia al tabellone di una stazione durante uno sciopero. Questa settimana arriva un invito interessante, ma prima di dire sì controlla luogo, data e soprattutto prezzo. Amore: promettere la luna è facile, trovare parcheggio ad Arezzo un po’ meno. Fortuna: 6/10.

Capricorno – Anche la domenica hai una scadenza

Il tuo riposo consiste nel fare quelle cose che non sei riuscito a fare lavorando. Saturno approverebbe, il medico forse meno. Per una volta lascia che gli altri risolvano un problema senza compilare un rapporto finale sulle loro inefficienze. In ufficio qualcuno proverà ad attribuirti un altro incarico perché «tanto sei bravo». È un complimento che andrebbe tassato. Amore: spegni il telefono, non è una prova di irresponsabilità. Fortuna: 7/10.

Acquario – Rivoluzioni annunciate, telecomando smarrito

Vuoi cambiare il mondo, ma questa settimana potresti cominciare dal cassetto pieno di caricabatterie che non funzionano. Una tua idea è originale e forse persino utile; prova però a spiegarla con frasi comprensibili a chi non vive nella tua testa. Gli amici apprezzano la tua indipendenza, meno quando la usi per sparire dopo aver organizzato una cena. Amore: la libertà vale anche per chi ti sta accanto. Fortuna: 8/10.

Pesci – Anche i fantasmi ti chiedono un favore

Con Halloween alle porte, i tuoi pensieri assomigliano a una casa infestata: ricordi, promesse, persone mai dimenticate e qualche bolletta che torna dal passato. Hai intuito e fantasia, ma non tutte le coincidenze sono messaggi dell’universo. Un amico potrebbe chiederti aiuto: ascoltalo senza prenderti sulle spalle pure il suo trasloco emotivo. Amore: i sogni sono belli, gli appuntamenti confermati ancora di più. Fortuna: 6/10.

Il verdetto delle stelle

Dal 26 ottobre al 1° novembre i segni con il vento più favorevole sono Toro, Bilancia e Acquario; agli altri toccherà fare ciò che fanno già da anni: arrangiarsi, brontolare e accusare Mercurio. Domenica arriva anche il primo novembre, occasione solenne per ricordare che siamo tutti di passaggio. Certi automobilisti sulle rotonde aretine, invece, sembrano ancora intenzionati a fermarsi lì per sempre. Buona settimana dall’Ortica: se vi va male, non prendetevela con le stelle. Hanno già abbastanza problemi a farsi vedere con noi.