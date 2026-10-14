HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, venti nuovi laureati in Scienze giuridiche: cinque con 110 e lode
I venti nuovi laureati in Scienze giuridiche durante la cerimonia al Palazzo di Fraternita di Arezzo
I nuovi dottori in Scienze giuridiche dell'Università di Siena alla cerimonia di proclamazione del 14 ottobre 2026 ad Arezzo.

Arezzo, venti nuovi laureati in Scienze giuridiche: cinque con 110 e lode

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Arezzo, venti nuovi laureati in Scienze giuridiche: cinque con 110 e lode

Arezzo festeggia venti nuovi dottori in Scienze giuridiche. Questa mattina, 14 ottobre, nella sala Camu del Palazzo di Fraternita si è svolta la cerimonia di proclamazione di 14 donne e 6 uomini che hanno concluso il percorso universitario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, presente ad Arezzo nella ex Casa delle Culture, all’interno della storica Caserma Cadorna.

Un risultato importante per il corso di laurea aretino: venti proclamazioni in una sola seduta rappresentano il numero più alto registrato da quando Giurisprudenza è arrivata in città, sei anni fa.

Un dato ancora più significativo considerando che la quasi totalità degli studenti ha completato il percorso nei tempi previsti. Un segnale positivo per una realtà universitaria che si sta consolidando e che oggi offre anche la possibilità di proseguire gli studi con la laurea magistrale.

La seduta è stata presieduta dalla professoressa Lara Lazzeroni. Cinque dei venti laureati hanno conseguito il massimo dei voti, 110 e lode.

Ecco i nomi dei venti nuovi dottori in Scienze giuridiche:

  • Natalie Veronica Baroni
  • Leonardo Polvani
  • Alessio Marraccini
  • Luca Monaldi
  • Nadezhda Del Gamba
  • Chiara Bellini
  • Maria Teresa La Torre
  • Cesare Antonini
  • Chiara Camarlinghi
  • Doriana Garofalo
  • Federica Fiore
  • Tamara Degl’Innocenti
  • Alia Paffi
  • Giambattista Artesi
  • Maria Carmela Pacente
  • Dario Alfonso Ricci
  • Sara Giovannini
  • Giuseppina D’Auria
  • Marialuigia Mastromarino
  • Greta Armiento

Una giornata di soddisfazione per i neo-laureati, le famiglie e i docenti, ma anche una buona notizia per Arezzo, che vede crescere una presenza universitaria importante per la formazione dei giovani e per il futuro della città.

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