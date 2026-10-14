Arezzo, venti nuovi laureati in Scienze giuridiche: cinque con 110 e lode

Arezzo festeggia venti nuovi dottori in Scienze giuridiche. Questa mattina, 14 ottobre, nella sala Camu del Palazzo di Fraternita si è svolta la cerimonia di proclamazione di 14 donne e 6 uomini che hanno concluso il percorso universitario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, presente ad Arezzo nella ex Casa delle Culture, all’interno della storica Caserma Cadorna.

Un risultato importante per il corso di laurea aretino: venti proclamazioni in una sola seduta rappresentano il numero più alto registrato da quando Giurisprudenza è arrivata in città, sei anni fa.

Un dato ancora più significativo considerando che la quasi totalità degli studenti ha completato il percorso nei tempi previsti. Un segnale positivo per una realtà universitaria che si sta consolidando e che oggi offre anche la possibilità di proseguire gli studi con la laurea magistrale.

La seduta è stata presieduta dalla professoressa Lara Lazzeroni. Cinque dei venti laureati hanno conseguito il massimo dei voti, 110 e lode.

Ecco i nomi dei venti nuovi dottori in Scienze giuridiche:

Natalie Veronica Baroni

Leonardo Polvani

Alessio Marraccini

Luca Monaldi

Nadezhda Del Gamba

Chiara Bellini

Maria Teresa La Torre

Cesare Antonini

Chiara Camarlinghi

Doriana Garofalo

Federica Fiore

Tamara Degl’Innocenti

Alia Paffi

Giambattista Artesi

Maria Carmela Pacente

Dario Alfonso Ricci

Sara Giovannini

Giuseppina D’Auria

Marialuigia Mastromarino

Greta Armiento

Una giornata di soddisfazione per i neo-laureati, le famiglie e i docenti, ma anche una buona notizia per Arezzo, che vede crescere una presenza universitaria importante per la formazione dei giovani e per il futuro della città.