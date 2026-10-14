Ponticino, assalto alla Fratelli Chini: auto in fiamme e alberi sulle strade. Persone fermate in A1

Un assalto organizzato nei minimi dettagli, con strade bloccate, alberi abbattuti e mezzi dati alle fiamme. È lo scenario dell’attacco alla Fratelli Chini srl di Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, avvenuto questa mattina, mercoledì 14 ottobre, intorno alle 5.

Nel mirino è finita una delle aziende storiche del distretto orafo aretino, fondata nel 1952 e specializzata nella produzione di gioielli, oreficeria, lavorazione di metalli preziosi e semilavorati per moda e pelletteria.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda, composta da diversi uomini mascherati, avrebbe predisposto veri e propri sbarramenti a Ponte alla Volpe e sotto il ponte di Rimaggio. Un mezzo rubato sarebbe stato incendiato per bloccare la viabilità, mentre un altro sarebbe stato utilizzato come ariete per sfondare la recinzione e un accesso dello stabilimento.

Il sistema di allarme ha però fatto scattare l’intervento degli istituti di vigilanza e dei Carabinieri. Il colpo non è riuscito e i malviventi sarebbero fuggiti senza raggiungere i preziosi.

A confermare il fallimento dell’assalto è Egidio Chini, titolare dell’azienda, che ha espresso apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

«Un plauso alle forze dell’ordine che hanno agito nell’immediato. Il colpo non è andato a buon fine. Ora stiamo conteggiando i danni alla nostra azienda, ma per fortuna i malviventi non sono arrivati ai preziosi».

C’è intanto un possibile sviluppo investigativo. Una o più persone sarebbero state fermate dalla Polizia Stradale lungo l’A1. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se siano effettivamente collegate all’assalto alla Fratelli Chini.

Restano da quantificare i danni provocati durante l’irruzione. Sul posto proseguono rilievi e accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del raid e individuare tutti i componenti del commando.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza del distretto orafo aretino e sulle modalità sempre più aggressive utilizzate dalle bande specializzate: strade bloccate, alberi abbattuti, mezzi incendiati e veicoli usati come ariete.

Questa volta il piano è fallito. Le indagini, però, sono appena cominciate.

Aggiornamento del 14 ottobre – Il plauso del Prefetto alle forze dell’ordine

Il Prefetto di Arezzo ha espresso apprezzamento e ringraziamento ai Carabinieri e alla Polizia di Stato per l’intervento che ha consentito di sventare l’assalto all’azienda orafa di Laterina Pergine Valdarno, conclusosi con l’arresto di otto persone ritenute responsabili del tentato colpo.

Il Prefetto ha ricordato che si tratta del secondo grave tentativo di furto ai danni del distretto orafo aretino andato a vuoto grazie ai sistemi di sicurezza delle aziende e alla tempestività delle forze dell’ordine.

Dalla Prefettura arriva anche un appello alle imprese del settore a continuare a investire nella protezione degli stabilimenti, dei perimetri aziendali e dei caveau, confermando la massima attenzione delle istituzioni verso un comparto strategico per l’economia aretina.

Nuovi dettagli dai Carabinieri: mezzi rubati, incendi e arresti al casello Valdarno

Secondo la ricostruzione diffusa dai Carabinieri, l’allarme alla Fratelli Chini è scattato intorno alle 4 del mattino. Per ostacolare l’intervento delle pattuglie, gli assalitori avrebbero bloccato la via Nazionale con un albero abbattuto, due mezzi incendiati e pedane di legno date alle fiamme. I mezzi erano stati rubati poco prima alla vicina ITAC; un terzo veicolo sottratto alla stessa azienda sarebbe stato utilizzato per sfondare il cancello della ditta orafa.

Le pattuglie delle Compagnie di Arezzo e San Giovanni Valdarno, con il supporto della Polizia Stradale di Battifolle e del 4° Elinucleo Carabinieri di Pisa, hanno rintracciato all’uscita del casello Valdarno otto persone di origine rumena, trovate, secondo l’Arma, ancora in possesso di parte degli attrezzi impiegati nell’assalto. Gli otto sono stati arrestati perché ritenuti coinvolti nel tentato colpo; le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

La Procura di Arezzo coordina ulteriori indagini per verificare eventuali collegamenti della banda con altri assalti, riusciti o tentati, contro le aziende del distretto orafo.