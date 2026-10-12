Fratticciola, carri agricoli e tradizioni contadine: le foto della 49ª edizione

Fratticciola, nel comune di Cortona, ha celebrato dal 9 all’11 ottobre 2026 la 49ª Mostra del Carro Agricolo, appuntamento dedicato alla memoria del lavoro nei campi e alle tradizioni della Valdichiana.

Tra carri in legno, buoi, trattori storici, animali da cortile, attrezzi d’un tempo e prodotti della campagna, il paese ha fatto rivivere una parte della propria storia. Non una semplice esposizione di oggetti del passato, ma un’occasione per osservare da vicino come si lavorava la terra, quando i cavalli del motore erano ancora quelli veri.

Le fotografie raccontano i dettagli dei carri, gli animali da tiro, gli allestimenti e i visitatori lungo il percorso della manifestazione. Un viaggio per immagini in un mondo contadino che qui non finisce soltanto nei libri di storia.

La fotogallery della 49ª Mostra del Carro Agricolo di Fratticciola