Sciopero del 30 ottobre, possibili disagi nei servizi della Asl Toscana sud est

Venerdì 30 ottobre 2026 anche i servizi della Asl Toscana sud est potrebbero subire rallentamenti o variazioni a causa dello sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata nel settore pubblico e privato.

La mobilitazione è stata indetta dalla Confederazione USB, da CIB Unicobas e dalle organizzazioni sindacali Sial Cobas, Adl Cobas, Clap Cobas e Usi-Cit.

La Asl Toscana sud est informa che, in base al numero dei dipendenti che aderiranno allo sciopero, potrebbero verificarsi modifiche al normale svolgimento delle attività e dei servizi rivolti al pubblico, anche nel territorio aretino.

Resteranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali e quelli di emergenza-urgenza.

L’Azienda sanitaria si scusa anticipatamente con i cittadini per gli eventuali disagi. Per chi ha un appuntamento programmato nella giornata di venerdì, è quindi opportuno tenere conto della possibilità di variazioni.