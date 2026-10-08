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Partecipanti sul palco con la bandiera di Special Olympics Italia ai Play The Games di Arezzo del 2019
Un momento dei Play The Games di Arezzo del 2019. La città tornerà a ospitare la manifestazione dal 3 al 6 giugno 2027. Foto fornita dall’ufficio stampa.

Arezzo ospita i Play The Games 2027: attesi oltre 600 atleti di Special Olympics

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Arezzo ospita i Play The Games 2027: attesi oltre 600 atleti di Special Olympics

Arezzo ospiterà i Play The Games di Special Olympics da giovedì 3 a domenica 6 giugno 2027. Sono attesi oltre seicento atleti e atlete con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia, impegnati in quattro discipline: atletica leggera, bocce, pallavolo unificata e nuoto. L’organizzazione è stata affidata ad All Stars Arezzo Onlus, che ha annunciato l’appuntamento con un comunicato dell’8 ottobre.

Quattro giornate dedicate allo sport e all’inclusione, con l’obiettivo di promuovere autodeterminazione, autonomia, partecipazione e condivisione. L’associazione ha già attivato una rete di collaborazioni con istituzioni, aziende, società sportive, associazioni e scuole per accogliere i partecipanti e le persone al loro seguito.

Quattro discipline, quattro impianti

Il comunicato presenta i Play The Games aretini come una sorta di campionato italiano del circuito Special Olympics. Le sedi annunciate per le gare sono:

  • Atletica leggera: stadio “Tenti”, con la collaborazione dell’Alga Atletica Arezzo.
  • Bocce: Bocciofila Comunale, con l’Asd Bocce Arezzo.
  • Pallavolo unificata: PalaMecenate, con l’Asd Volley Arezzo.
  • Nuoto: palazzetto Centro Sport Chimera, con la Chimera Nuoto.

Apertura il 4 giugno, festa e premiazioni il 5

La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 giugno 2027, con una sfilata tra le vie cittadine. Sabato 5 giugno si terrà la festa di chiusura con le premiazioni. La manifestazione è annunciata complessivamente dal 3 al 6 giugno: la collocazione della festa di chiusura al sabato è quella indicata dagli organizzatori.

Il programma prevede gare delle diverse discipline nelle giornate della manifestazione e occasioni per conoscere Arezzo attraverso visite guidate rivolte ad atleti, tecnici, famiglie e operatori.

Il ritorno dopo le edizioni del 2013 e del 2019

Per Arezzo sarà un ritorno: la città aveva già ospitato i Play The Games nel 2013 e nel 2019. Secondo Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, quella del 2027 sarà l’edizione più significativa per il numero di atleti attesi e per le discipline previste.

«La volontà è che questa manifestazione diventi un’opportunità per tutta la città, capace di lasciare un segno e di rafforzare una cultura sempre più inclusiva», afferma Del Tongo.

Le informazioni pratiche ancora da comunicare

Date, discipline, impianti e giornate delle cerimonie sono indicati nel comunicato. Non sono invece specificati gli orari delle gare, il percorso e gli orari della sfilata, le sedi delle cerimonie, le modalità di accesso del pubblico o di partecipazione alle visite guidate. Questi dettagli dovranno essere chiariti con il programma operativo della manifestazione.

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