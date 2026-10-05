Lamarina 2026, trionfano Samuele Zanti e Melissa Fracassini

LAMOLI/LAMA – Oltre 800 partecipanti tra competitivi, giovani, adulti e non competitivi per la Lamarina 2026, appuntamento inserito nel circuito Grand Prix organizzato dalla Polisportiva Policiano e dal Grand Prix Alto Tevere.

A imporsi nella prova assoluta maschile è stato l’aretino Samuele Zanti, portacolori della Libertas Unicusano Livorno, mentre tra le donne il successo è andato all’umbra Melissa Fracassini dell’Atl. Arcs Cus Perugia.

LAMARINA CLASSIFICA GENERALE COMPETITIVA

Zanti ha preso l’iniziativa fin dalle prime battute, restando al comando con un gruppo formato, tra gli altri, da Lombardo, Trombettoni, Graziani, i fratelli Boinega, Fazzi, Rossi e Notturni. L’equilibrio è durato fino a Selci Lama, a circa tre chilometri dall’arrivo, quando l’aretino ha cambiato passo e ha fatto il vuoto.

Il vincitore ha chiuso in 45’39”, precedendo Lombardo dell’Atletica Umbertide in 45’56” e Trombettoni della Podistica Lino Spagnoli in 46’11”. Quarto Graziani della U.P. Policiano in 46’48”, quinto Boinega in 46’51”.

Netto anche il successo femminile di Melissa Fracassini, capace di inserirsi stabilmente nelle prime posizioni della classifica generale e di tagliare il traguardo al 13° posto assoluto in 48’23”. Alle sue spalle Giulia Sadocchi della U.P. Policiano, 27ª assoluta in 51’05”, e Arianna Fabbri dell’Atletica Umbertide, 29ª in 51’24”. Seguono Paola Salvatori, Silvia Tamburi e l’aretina Noemi Trippi.

Da segnalare anche la prova della Polisportiva Policiano, presente con numerosi atleti nelle posizioni di vertice della classifica.

Per la Olimpic Lama, società organizzatrice, la manifestazione si chiude con un bilancio positivo sia per la partecipazione sia per il livello tecnico della gara.

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix è fissato per domenica 11 ottobre con la 50ª edizione della Passeggiata alla Fiera di Sinalunga.