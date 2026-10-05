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La squadra del Tennis Giotto vicecampione d’Italia di wheelchair tennis 2026
Il Tennis Giotto, vicecampione d’Italia di wheelchair tennis 2026.

Il Tennis Giotto è ancora vicecampione d’Italia di wheelchair tennis

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Il Tennis Giotto è ancora vicecampione d’Italia di wheelchair tennis

AREZZO – Il Tennis Giotto è nuovamente vicecampione d’Italia di wheelchair tennis. La squadra del circolo aretino, guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, è scesa in campo a Verona nella fase finale del campionato nazionale dove è riuscita a scalare il tabellone fino ad arrivare alla finalissima per lo scudetto contro i sardi del Tc Terranova di Olbia.

Mario Cabras, Lorenzo Degl’Innocenti, Pasquale Greco, Andrea Morandi e Umberto Patermo, oltre a capitan Roberto Mazzi, hanno debuttato con una bella affermazione per 3-0 sui friulani dell’Eurosporting Cordenons e hanno poi ottenuto il successo più rilevante in semifinale con i Canottieri Baldesio di Cremona, testa di serie numero 2.

L’incontro per il tricolore ha visto, per il secondo anno consecutivo, il Tennis Giotto arrendersi al Tc Terranova, ma resta comunque la soddisfazione per aver confermato il secondo posto a livello nazionale, a conferma della crescita e della competitività del movimento aretino di wheelchair tennis.

Ad arricchire il fine settimana, inoltre, è stato l’avvio della serie A2 con due ottimi risultati: la vittoria in casa della squadra maschile e il pareggio in trasferta della squadra femminile.

La squadra maschile del Tennis Giotto nel campionato di Serie A2 2026
La formazione maschile del Tennis Giotto, vittoriosa all’esordio in Serie A2.

Il primo turno del campionato maschile ha sorriso al Tennis Giotto che, capitanato da Alessandro Caneschi, ha superato il Ct Torres Tennis di Sassari per 4-2, davanti a una numerosa cornice di pubblico tra atleti di tutte le età, tecnici, dirigenti, soci e appassionati.

I singoli sono terminati con gli aretini in vantaggio 3-1 per i successi di Raffaele Ciurnelli su Matteo Mura per 6-1 e 6-1, di Stefano Baldoni sul forte norvegese Viktor Durasovic per 6-3, 3-6 e 6-4, e di Filippo Alberti su Andrea Cherchi per 6-1 e 6-0, mentre l’unico passo falso è stato di Lucas Gerch con Lorenzo Ferri per 6-3, 2-6 e 2-6.

A risultare decisivi sono stati così i doppi dove Baldoni e Pietro Fanucci si sono imposti per 6-3 e 6-0 su Cherchi-Mura e hanno centrato il punto decisivo, rendendo ininfluente la sconfitta di Ciurnelli e Guelfo Borghini Baldovinetti per 5-10 al tie break del terzo set contro Durasovic-Ferri.

La squadra femminile del Tennis Giotto nel campionato di Serie A2 2026
La formazione femminile del Tennis Giotto, protagonista del pareggio all’esordio in Serie A2.

Un impegnativo viaggio sui campi del Ct Ceriano di Saronno ha interessato la formazione femminile di Jacopo Bramanti che ha aperto i giochi con Matilde Mariani, vittoriosa su Enola Chiesa per 6-2 e 6-3. Camilla Gennaro è stata poi superata da Alice Marie Annie Tubello per 1-6 e 2-6 e, infine, Gaia Squarcialupi ha nuovamente portato il Tennis Giotto in vantaggio con il 6-3, 2-6 e 6-4 su Maria Aurelia Scotti.

L’ultimo incontro di giornata è stato il doppio, dove Scotti-Tubello hanno avuto la meglio su Mariani-Squarcialupi per 8-10 al tie break del terzo set, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

I campionati di A2 proseguiranno ora con il secondo turno di domenica 11 ottobre quando, a partire dalle 10.00, la formazione femminile debutterà davanti al proprio pubblico con il Tc Genova 1893 e la formazione maschile cercherà conferme in un delicato confronto con gli emiliani del Ct Albinea, con cui attualmente condivide il primo posto della classifica.

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