Arezzo, weekend positivo per il settore giovanile: tre pareggi e una sconfitta

AREZZO – Fine settimana con segnali incoraggianti per le formazioni del settore giovanile amaranto impegnate nei rispettivi campionati nazionali. La Primavera torna da Guidonia con un punto dopo una gara equilibrata, l’Under 17 pareggia 1-1 con il Frosinone sfiorando il successo nel finale, mentre l’Under 15 strappa un punto sul campo dell’Ascoli. Unica battuta d’arresto per l’Under 16, sconfitta 3-0 ad Ascoli.

PRIMAVERA

Guidonia-Arezzo 0-0

Termina senza reti la sfida tra Guidonia e Arezzo. Gli amaranto hanno condotto il gioco per lunghi tratti, cercando con continuità la via del gol, mentre i padroni di casa hanno puntato soprattutto sulle ripartenze. Nonostante le occasioni create, l’Arezzo non è riuscito a trovare la necessaria concretezza negli ultimi metri. Positive le indicazioni arrivate dal reparto difensivo e dal centrocampo, apparsi solidi e ordinati.

UNDER 17

Arezzo-Frosinone 1-1

L’Arezzo parte forte e passa in vantaggio al 12’ con Grazioli, servito al termine di una buona azione corale sviluppata da Esposito e Liistro. Il Frosinone reagisce e trova sulla propria strada un attento Cirillo, decisivo in più occasioni. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio al 56’ con Massaurt sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale gli amaranto sfiorano il 2-1 con Fiacchini e, al 92’, con una punizione di Moschino neutralizzata da Spirito.

UNDER 16

Ascoli-Arezzo 3-0

Trasferta complicata per l’Under 16 amaranto. L’Ascoli sblocca il risultato dopo appena quattro minuti con Scalone su calcio di rigore e raddoppia al 31’ con Curatolo. In apertura di ripresa l’Arezzo ha l’occasione per riaprire la gara dal dischetto, ma non riesce a trasformare. Nel finale arriva la terza rete dei marchigiani, ancora con Scalone.

UNDER 15

Ascoli-Arezzo 1-1

Buona prova dell’Under 15 di mister Peruzzi sul campo dell’Ascoli. Dopo una gara equilibrata, l’Arezzo passa in vantaggio al 29’ della ripresa con Ballaj su rigore. Nella stessa occasione l’attaccante amaranto viene espulso per doppia ammonizione. Con l’uomo in più, l’Ascoli aumenta la pressione e trova il pareggio al 39’ con Lorenzi. Un punto che conferma la buona prestazione degli amaranto.