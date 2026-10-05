Arezzo-Cremonese, al via la prevendita per la gara del 10 ottobre

AREZZO – Scatta da Oggi 5 ottobre alle ore 16 la prevendita per Arezzo-Cremonese, sesta gara del campionato di Serie BKT, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19.30.
La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara, sabato 10 ottobre, alle ore 19.30.
Attenzione: nel testo ricevuto è indicato che la vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerebbe sabato 19 settembre alle ore 19. La data appare incongruente rispetto alla partita del 10 ottobre e va quindi verificata prima della pubblicazione.
I biglietti sono acquistabili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati indicati dalla società:
- Amaranto Store, Corso Italia 19-21-23;
- Frajes Point, Corso Vittorio Emanuele 91, Foiano della Chiana;
- Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri;
- Vieri Dischi, Corso Italia 89;
- Tabaccheria Francini, Località Ponte a Chiani.
Restano inoltre disponibili tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.