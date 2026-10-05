HomeCronacheSportArezzo-Cremonese, al via la prevendita per la gara del 10 ottobre

Arezzo-Cremonese, al via la prevendita per la gara del 10 ottobre

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Arezzo-Cremonese, al via la prevendita per la gara del 10 ottobre

AREZZO – Scatta da Oggi 5 ottobre alle ore 16 la prevendita per Arezzo-Cremonese, sesta gara del campionato di Serie BKT, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19.30.

La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara, sabato 10 ottobre, alle ore 19.30.

Attenzione: nel testo ricevuto è indicato che la vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerebbe sabato 19 settembre alle ore 19. La data appare incongruente rispetto alla partita del 10 ottobre e va quindi verificata prima della pubblicazione.

I biglietti sono acquistabili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati indicati dalla società:

  • Amaranto Store, Corso Italia 19-21-23;
  • Frajes Point, Corso Vittorio Emanuele 91, Foiano della Chiana;
  • Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri;
  • Vieri Dischi, Corso Italia 89;
  • Tabaccheria Francini, Località Ponte a Chiani.

Restano inoltre disponibili tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Arezzo, weekend positivo per il settore giovanile: tre pareggi e una sconfitta
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Porta Crucifera cambia capitano, ma Francoia resta: inventate le dimissioni con impegno quadruplicato

Redazione -
Mario Francoia lascia la carica di capitano e propone Marco Sisi come successore. Ma niente addii: resterà nel progetto e promette addirittura di quadruplicare il proprio impegno. A Porta Crucifera anche le dimissioni hanno bisogno delle istruzioni per l’uso.

La Verna, il miracolo della prostata arriva online. I frati: “Quello però non l’abbiamo fatto noi”

Satira civica Gino Perticai -

Arezzo a colori: quando il panorama urbano finisce dentro i cassonetti

Foto e Video Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕

Le vignette dell’Ortica

Riprendiamoci la vita

Giuseppe Scapigliati -
Libertà, fraternità e manganelli: la nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati per L’Ortica.

Cristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”

Satira civica Paolo Lombardi -