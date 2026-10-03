Mongolfiere a Castiglion Fiorentino, il Campionato Italiano visto dall’obiettivo di Rogialli

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino lo avevamo già raccontato con una prima fotogallery. Poi sono arrivate in redazione le immagini di Rogialli, e il punto di vista cambia.

Non tanto un’altra sequenza di palloni colorati sospesi nel cielo, quanto uno sguardo più ravvicinato: i preparativi a terra, i bruciatori accesi, i cestelli, le operazioni prima del decollo, i dettagli delle vele e quei momenti in cui la mongolfiera smette di essere soltanto una macchia colorata all’orizzonte e torna a essere una macchina fatta di tela, fuoco e persone.

Gli scatti raccontano così il Campionato da una prospettiva diversa, più vicina a chi lavora intorno ai palloni e a chi li osserva da pochi metri. E quando poi arriva il decollo, restano i colori, i controluce e quel silenzio strano che accompagna qualcosa di enorme che decide, con una certa eleganza, di staccarsi da terra.

Una seconda fotogallery, dunque, ma con un senso preciso: non ripetere l’evento, bensì mostrarlo attraverso lo sguardo di un altro autore.

Le fotografie sono di Rogialli.

La fotogallery

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

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Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.