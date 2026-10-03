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Mongolfiere a Castiglion Fiorentino, il Campionato Italiano visto dall’obiettivo di Rogialli

Dopo la prima fotogallery dedicata al Campionato Italiano di mongolfiere, un nuovo racconto per immagini: dettagli, preparativi, fiamme, cestelli e decolli negli scatti di Rogialli

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Mongolfiere a Castiglion Fiorentino, il Campionato Italiano visto dall’obiettivo di Rogialli

Dopo la prima fotogallery dedicata al Campionato Italiano di mongolfiere, un nuovo racconto per immagini: dettagli, preparativi, fiamme, cestelli e decolli negli scatti di Rogialli

Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino lo avevamo già raccontato con una prima fotogallery. Poi sono arrivate in redazione le immagini di Rogialli, e il punto di vista cambia.

Non tanto un’altra sequenza di palloni colorati sospesi nel cielo, quanto uno sguardo più ravvicinato: i preparativi a terra, i bruciatori accesi, i cestelli, le operazioni prima del decollo, i dettagli delle vele e quei momenti in cui la mongolfiera smette di essere soltanto una macchia colorata all’orizzonte e torna a essere una macchina fatta di tela, fuoco e persone.

Gli scatti raccontano così il Campionato da una prospettiva diversa, più vicina a chi lavora intorno ai palloni e a chi li osserva da pochi metri. E quando poi arriva il decollo, restano i colori, i controluce e quel silenzio strano che accompagna qualcosa di enorme che decide, con una certa eleganza, di staccarsi da terra.

Una seconda fotogallery, dunque, ma con un senso preciso: non ripetere l’evento, bensì mostrarlo attraverso lo sguardo di un altro autore.

Le fotografie sono di Rogialli.

La fotogallery

Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 1
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 2
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 3
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 4
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 5
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 6
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 7
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 8
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 9
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 10
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 11
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 12
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 13
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 14
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 15
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 16
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 17
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 18
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 19
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 20
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 21
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 22
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 23
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 24
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 25
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 26
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 27
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 28
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 29
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 30
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 31
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 32
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.
Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino - foto di Rogialli 33
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli.

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