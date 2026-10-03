Mongolfiere a Castiglion Fiorentino, il Campionato Italiano visto dall’obiettivo di Rogialli

← Fotogalleria precedente Fiera Antiquaria di ottobre, lo sguardo di Felice Rogialli tra… Tutte le fotogallerie
Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino lo avevamo già raccontato con una prima fotogallery. Poi sono arrivate in redazione le immagini di Rogialli, e il punto di vista cambia.
Non tanto un’altra sequenza di palloni colorati sospesi nel cielo, quanto uno sguardo più ravvicinato: i preparativi a terra, i bruciatori accesi, i cestelli, le operazioni prima del decollo, i dettagli delle vele e quei momenti in cui la mongolfiera smette di essere soltanto una macchia colorata all’orizzonte e torna a essere una macchina fatta di tela, fuoco e persone.
Gli scatti raccontano così il Campionato da una prospettiva diversa, più vicina a chi lavora intorno ai palloni e a chi li osserva da pochi metri. E quando poi arriva il decollo, restano i colori, i controluce e quel silenzio strano che accompagna qualcosa di enorme che decide, con una certa eleganza, di staccarsi da terra.
Una seconda fotogallery, dunque, ma con un senso preciso: non ripetere l’evento, bensì mostrarlo attraverso lo sguardo di un altro autore.
Le fotografie sono di Rogialli. La fotogallery Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. Il Campionato Italiano di mongolfiere a Castiglion Fiorentino negli scatti di Rogialli. ← Fotogalleria precedente Fiera Antiquaria di ottobre, lo sguardo di Felice Rogialli tra… Tutte le fotogallerie Articoli correlati Mongolfiere sulla Valdichiana: Castiglion Fiorentino… mercoledì, 30 Settembre 2026, 14:09 Il Pertini invaso dai Celti: spade, cornamuse e… lunedì, 3 Agosto 2026, 9:06 Il Duomo di Arezzo, quello che tutti guardano e pochi vedono martedì, 1 Settembre 2026, 18:06 Alla Fiera c’è di tutto: aretini, turisti e umanità… domenica, 2 Agosto 2026, 13:08 Motori, sorrisi e adrenalina: le immagini di “Un… lunedì, 11 Maggio 2026, 9:09 Fiera Antiquaria di ottobre, lo sguardo di Felice… sabato, 3 Ottobre 2026, 15:35