HomeArezzo oggiElicottero rosso sui tetti della Valdichiana: tranquilli, stavolta i russi non c’entrano
Elicottero impegnato nei controlli delle linee elettriche in Valdichiana
In questi giorni E-Distribuzione sta effettuando controlli aerei sulle linee elettriche anche nella provincia di Arezzo.

Elicottero rosso sui tetti della Valdichiana: tranquilli, stavolta i russi non c’entrano

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Elicottero rosso sui tetti della Valdichiana: tranquilli, stavolta i russi non c’entrano

Un elicottero rosso che vola a bassissima quota sopra le case. Abbastanza, di questi tempi, per far alzare qualche sopracciglio e abbassare rapidamente la fiducia nel genere umano.

La segnalazione è comparsa questa mattina nel gruppo Facebook “Sei di Civitella in Val di Chiana se…”, dove una cittadina raccontava di aver visto il velivolo sorvolare ripetutamente la zona tra Civitella e Oliveto, apparentemente intento a scattare fotografie.

“Fa paura. Si può sapere chi sia?”, la domanda.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate altre testimonianze da Oliveto e Monte San Savino. E inevitabilmente anche la geopolitica da bar: essendo l’elicottero rosso, qualcuno ha ipotizzato scherzosamente una provenienza russa. Per fortuna Putin, almeno per questa volta, non sembra interessato alla Valdichiana.

La spiegazione è molto più terrestre.

E-Distribuzione ha infatti avviato proprio in questi giorni il secondo lotto del 2026 dei controlli aerei sulle linee elettriche della Toscana. Le operazioni riguardano vaste aree delle province di Firenze, Arezzo e Siena e interessano le linee aeree di media tensione.

Gli elicotteri specializzati volano a bassa quota seguendo il percorso delle linee e utilizzano apparecchiature ad alta risoluzione per verificarne lo stato, individuare eventuali anomalie e controllare anche sezionatori, cabine, posti di trasformazione e altri impianti difficilmente ispezionabili da terra.

I controlli vengono svolti con le linee normalmente in tensione e senza interruzioni del servizio elettrico.

Insomma, chi in queste ore vede un elicottero passare molto vicino alle abitazioni tra Civitella, Oliveto, Monte San Savino e altre zone della provincia può mettere da parte, almeno per il momento, contraerea, rifugio antiatomico e telefonata alla NATO.

Stanno controllando i fili.

E visto come vanno certe cose, sapere che qualcuno ogni tanto li controlla non è neppure una cattiva notizia.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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