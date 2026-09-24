Arezzo, colpo Ferrari per la difesa: trattativa in chiusura per l’ex Sassuolo

L’Arezzo corre ai ripari in difesa e punta forte su Gian Marco Ferrari. La trattativa per il centrale classe 1992, attualmente svincolato, è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Il direttore sportivo Nello Cutolo si è mosso sul mercato degli svincolati dopo le difficoltà mostrate dal reparto arretrato in questo avvio di campionato: 13 gol subiti nelle prime cinque partite sono un dato che, diciamo, non necessita dell’intervento del VAR per essere interpretato.

Ferrari rappresenta un profilo di grande esperienza. Mancino, 189 centimetri, ha alle spalle una lunga carriera tra serie A e serie B, soprattutto con il Sassuolo, oltre alle esperienze con Crotone, Sampdoria e Salernitana.

Con i neroverdi è stato per anni uno dei punti di riferimento della difesa, mentre nella stagione 2024-2025 ha giocato in serie B con la Salernitana indossando anche la fascia da capitano.

Nell’ultima stagione si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti allo United FC, squadra con la quale ha conquistato la promozione nella massima serie sotto la guida di Andrea Pirlo. Terminata l’esperienza all’estero, è rimasto senza contratto e quindi può essere tesserato anche a mercato chiuso.

L’Arezzo aveva valutato nei giorni scorsi anche la possibilità di arrivare ad Adam Masina, ma la trattativa non ha trovato le condizioni per andare avanti. A quel punto il nome di Ferrari è salito rapidamente in cima alla lista.

Il suo arrivo consentirebbe a Cristian Bucchi di inserire nel reparto un difensore fisico, esperto e abituato a categorie importanti, oltre a un centrale mancino, caratteristica cercata dalla società anche alla luce della situazione di Marco Chiosa, attualmente fuori lista.

Le indiscrezioni circolate nella mattinata di oggi parlano di un’operazione ormai vicina alla conclusione. Manca però ancora l’annuncio ufficiale del club amaranto.

Se arriverà la firma, Ferrari troverà quindi ad Arezzo una missione piuttosto chiara: dare ordine a una difesa che nelle prime cinque giornate ha concesso decisamente troppo. Perché tredici gol possono essere spettacolo per gli altri, un po’ meno per chi li prende.