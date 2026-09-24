HomeCronacheSportFabrizia Malatesti ancora tricolore: è campionessa italiana Master nei 400 metri
Fabrizia Malatesti durante una gara dei Campionati Italiani Master Indoor
Fabrizia Malatesti in gara ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona 2025. L’allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo ha conquistato nel settembre 2026 il titolo italiano SF55 nei 400 metri a Campi Bisenzio.

Fabrizia Malatesti ancora tricolore: è campionessa italiana Master nei 400 metri

L’allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, in gara con i colori dell’ASSI Giglio Rosso Firenze, conquista a Campi Bisenzio il titolo italiano nei 400 metri SF55. A marzo aveva già centrato due ori agli Italiani indoor.

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Fabrizia Malatesti ancora tricolore: è campionessa italiana Master nei 400 metri

L’allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, in gara con i colori dell’ASSI Giglio Rosso Firenze, conquista a Campi Bisenzio il titolo italiano nei 400 metri SF55. A marzo aveva già centrato due ori agli Italiani indoor.

Fabrizia Malatesti si conferma ai vertici dell’atletica Master italiana. L’allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, in gara con i colori dell’ASSI Giglio Rosso Firenze, ha conquistato il titolo italiano nei 400 metri categoria SF55 ai Campionati Italiani Master disputati a Campi Bisenzio.

Malatesti ha chiuso la prova con il tempo di 1:06.57, aggiungendo così un altro titolo tricolore a una stagione già particolarmente ricca di soddisfazioni.

Lo scorso marzo, ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona, aveva infatti conquistato due titoli italiani: quello nei 400 metri piani F55, corsi in 64”8, e quello nella staffetta 4×200 F55. Un contributo importante anche per l’ASSI Giglio Rosso Firenze, che in quell’occasione aveva chiuso al quarto posto nella classifica di società.

Ma ad Arezzo Fabrizia Malatesti è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, dove ogni giorno mette esperienza, passione e competenza al servizio degli atleti.

Evidentemente, però, spiegare agli altri come si corre non le basta: ogni tanto scende in pista e porta a casa anche un titolo italiano.

Quello conquistato a Campi Bisenzio conferma una continuità di risultati che rende ancora più significativo il lavoro portato avanti tra allenamenti, gare e attività quotidiana in pista.

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