Fabrizia Malatesti ancora tricolore: è campionessa italiana Master nei 400 metri

Fabrizia Malatesti si conferma ai vertici dell’atletica Master italiana. L’allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, in gara con i colori dell’ASSI Giglio Rosso Firenze, ha conquistato il titolo italiano nei 400 metri categoria SF55 ai Campionati Italiani Master disputati a Campi Bisenzio.

Malatesti ha chiuso la prova con il tempo di 1:06.57, aggiungendo così un altro titolo tricolore a una stagione già particolarmente ricca di soddisfazioni.

Lo scorso marzo, ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona, aveva infatti conquistato due titoli italiani: quello nei 400 metri piani F55, corsi in 64”8, e quello nella staffetta 4×200 F55. Un contributo importante anche per l’ASSI Giglio Rosso Firenze, che in quell’occasione aveva chiuso al quarto posto nella classifica di società.

Ma ad Arezzo Fabrizia Malatesti è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, dove ogni giorno mette esperienza, passione e competenza al servizio degli atleti.

Evidentemente, però, spiegare agli altri come si corre non le basta: ogni tanto scende in pista e porta a casa anche un titolo italiano.

Quello conquistato a Campi Bisenzio conferma una continuità di risultati che rende ancora più significativo il lavoro portato avanti tra allenamenti, gare e attività quotidiana in pista.