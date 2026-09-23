Marcena, il museo a cielo aperto cresce ancora: sabato torna “Marcenando”

MARCENA (AR) – Il museo a cielo aperto di Marcena si prepara ad accogliere nuove opere e una giornata interamente dedicata all’arte, alla cultura e alla scoperta del territorio. Sabato 26 settembre, dalle 10.00, torna “Marcenando – L’arte camminando”, giunto alla sesta edizione, con un programma a ingresso gratuito tra esposizioni, musica, passeggiate, visite guidate, laboratori, presentazioni e iniziative per tutte le età.

L’evento è organizzato dall’associazione Marcenando Aps con il patrocinio della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Capolona e Subbiano. Negli anni Marcena si è trasformata in un vero e proprio borgo d’arte, con decine di sculture, pitture e installazioni distribuite tra vie, piazze e campagna. Una collezione diffusa che sabato si arricchirà di nuovi lavori.

Tra gli appuntamenti principali c’è quello delle 15.00, quando sarà inaugurata alla presenza del vescovo Andrea Migliavacca la nuova opera del maestro Alessandro Marrone, dedicata a San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della morte.

La giornata artistica inizierà già alle 11.00 con la presentazione di “Gea Madre”, opera realizzata da Elena Marchi ed Emma Cerini, studentesse del Liceo Artistico “Piero della Francesca”. Alle 16.00 sarà invece inaugurata un’opera di Veronica Buzzichelli. Per tutta la giornata saranno visitabili le mostre degli artisti locali e l’esposizione dei dipinti dei ragazzi della cooperativa Il Cenacolo, mentre gli hobbisti creativi di Arezzo proporranno stand dedicati alle arti e ai mestieri della tradizione.

Non mancheranno musica, danza e incontri. Alle 16.30 è prevista l’esibizione della scuola Live Love Dance, mentre alle 18.00 sarà presentato il catalogo “R.U.S.T. – Revolutionary Utopia Steel Time”: l’artista Ilaria Oda Paccini, intervistata da Giulio Locatelli, racconterà il lavoro e la tecnica delle lastre ossidate.

Spazio anche alla scoperta del territorio. Alle 11.30 partirà l’apericamminata lungo il percorso espositivo di Marcena, mentre alle 15.30 è prevista una visita guidata nel borgo.

Finale decisamente meno contemplativo e più concreto alle 19.00, con l’ormai immancabile apericiccia, su prenotazione al numero 340 8457319. Perché l’arte nutre lo spirito, ma a una certa ora anche lo spirito pretende qualcosa da mettere sotto i denti.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Misericordia di Subbiano. Il presidente dell’associazione Marcenando, Fabrizio Mencaroni, sottolinea come l’iniziativa punti a far vivere e conoscere il borgo, arricchire il territorio con nuove opere e sostenere un progetto di solidarietà, ringraziando i volontari e gli artisti coinvolti nell’organizzazione.

Anche l’assessore del Comune di Arezzo Lucia Tanti ha evidenziato la capacità della manifestazione di valorizzare e rendere viva una frazione alle porte della città attraverso un progetto che mette l’arte al centro.