Infortunio sul lavoro a Ponticino: 36enne trasferito alle Scotte con Pegaso

Il 118 è stato attivato alle 14:13 di oggi, giovedì 24 settembre, per un infortunio sul lavoro avvenuto a Ponticino.
Un uomo di 36 anni, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.
Sul luogo dell’intervento sono intervenuti l’Ambulanza India 2, l’elisoccorso Pegaso e le Forze dell’ordine.
È stato inoltre attivato il Pisll, il servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli accertamenti di competenza.
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
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