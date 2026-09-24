Principio d’incendio in un’abitazione a Castel Focognano, due persone soccorse

Principio d’incendio nel pomeriggio di oggi in un’abitazione in località Zenna, nel comune di Castel Focognano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena.

Le fiamme avevano interessato la stanza da bagno dell’appartamento. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e successivamente ad arieggiare i locali.

I due occupanti dell’abitazione sono riusciti a uscire autonomamente dalla casa e sono stati presi in cura dal personale sanitario intervenuto sul posto per gli accertamenti del caso.