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Vacanza a Pag finisce in tragedia: muore un ventenne di Montevarchi

Tragedia sull’isola di Pag, in Croazia: morto un ventenne residente a Montevarchi. Il giovane non sarebbe rientrato dopo un’uscita con le moto d’acqua

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Vacanza a Pag finisce in tragedia: muore un ventenne di Montevarchi

Tragedia sull’isola di Pag, in Croazia: morto un ventenne residente a Montevarchi. Il giovane non sarebbe rientrato dopo un’uscita con le moto d’acqua

Tragedia durante una vacanza in Croazia. La vittima è Leonardo Bucci, giovane residente a Montevarchi che non aveva ancora compiuto vent’anni.

Leonardo lavorava come parrucchiere nel salone del padre, “Il Capello secondo Marco”, nel quartiere del Pestello. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la famiglia e sconvolto l’intera comunità montevarchina.

Secondo le prime notizie, il gruppo di amici avrebbe partecipato a un’uscita in mare a bordo di moto d’acqua. Durante l’attività, per motivi ancora da chiarire, il ragazzo non avrebbe fatto ritorno insieme agli altri componenti della comitiva.

Sono quindi scattate le ricerche. Quando il giovane è stato individuato e recuperato, purtroppo, era già privo di vita.

Restano numerosi interrogativi su quanto accaduto durante l’escursione. Al momento non è possibile stabilire se il ragazzo sia rimasto vittima di un incidente con la moto d’acqua, di una caduta in mare o di un improvviso malore. Qualsiasi ipotesi, in questa fase, resta priva di conferma ufficiale.

Sul corpo del ventenne sarebbe stata disposta l’autopsia. Saranno gli esami medico-legali e gli accertamenti delle autorità croate a chiarire le cause del decesso e la successione degli eventi.

La notizia ha raggiunto Montevarchi nelle ultime ore, suscitando profondo dolore.

Foto: Croazia.info

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