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Giornata nera per le due ruote: motociclista sbalzato a Sansepolcro, ciclista ferito a Montemignaio

Un motociclista di 59 anni è stato trasferito alle Scotte in codice 3 dopo aver perso il controllo del mezzo sulla SR Marecchiese. Un ciclista di 32 anni è stato invece portato a Careggi in codice 2

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Giornata nera per le due ruote: motociclista sbalzato a Sansepolcro, ciclista ferito a Montemignaio

Un motociclista di 59 anni è stato trasferito alle Scotte in codice 3 dopo aver perso il controllo del mezzo sulla SR Marecchiese. Un ciclista di 32 anni è stato invece portato a Careggi in codice 2

Due gravi incidenti hanno impegnato oggi, giovedì 20 agosto, il personale dell’emergenza sanitaria e gli elicotteri Pegaso nella provincia di Arezzo.

Il primo intervento è scattato alle 10.13 a Sansepolcro, lungo la strada regionale Marecchiese. Secondo le prime informazioni, un motociclista avrebbe perso il controllo della moto, venendo sbalzato dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, l’elisoccorso Pegaso 2 e la Polizia Municipale. Il ferito, un uomo di 59 anni, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell’elicottero sanitario. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione.

Il secondo allarme è stato lanciato alle 12.20 a Montemignaio, in via Fonte, per la caduta di un uomo dalla bicicletta.

Il ciclista, 32 anni, è stato soccorso dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Stia e dal personale di Pegaso 1. Dopo le prime cure è stato trasferito in codice 2 all’ospedale di Careggi, a Firenze.

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