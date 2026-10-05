🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Alla ripresa degli allenamenti dell’Arezzo la notizia buona è che si è rivisto Tavernelli. Quella meno buona è che ha svolto lavoro differenziato. Insomma, si riaffaccia alla porta, ma prima di apparecchiargli il posto da titolare aspettiamo.

Gli assenti, intanto, non mancano. Iaccarino e Ionita non hanno preso parte alla seduta, così come Nunziante, assente giustificato. Restano fuori anche Cagnano e Olivieri, alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Le indicazioni positive arrivano invece da Cianci, Mancuso e Renzi, regolarmente al lavoro, così come Arena.

Durante la partitella dedicata soprattutto alle ripartenze, Chierico e Viviani sono stati schierati sui due fronti opposti. Leone è stato provato da esterno, mentre Mawuli ha agito in posizione di sostegno.

Tra quelli che hanno mostrato una condizione interessante c’è Sala, apparso particolarmente brillante. Uno di quei segnali che durante la settimana valgono quello che valgono, ma che almeno fanno venire voglia di vedere se verranno confermati quando i punti saranno veri.

E poi Pattarello.

Avvistato al cancelletto.

Allenamento? Visita? Comparsata? Per ora annotiamo la presenza, perché con l’Arezzo di questi tempi anche un cancelletto può diventare materia da conferenza stampa.

La situazione, insomma, resta quella di una squadra che deve recuperare uomini e condizione. La speranza è che il prossimo bollettino dal campo assomigli un po’ meno alla lista delle assenze del registro scolastico.

Perché alla fine va bene studiare schemi, ripartenze ed esterni. Ma per giocare servono anche i giocatori.