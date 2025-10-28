Giornata di incidenti in provincia di Arezzo: interventi del 118 tra Valdichiana, Valtiberina e Casentino

Mattinata intensa per i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnati in tre distinti interventi per incidenti avvenuti oggi, martedì 28 ottobre, nel territorio aretino.

Il primo allarme è scattato alle 8:18 a Rigutino Est, dove una donna di 76 anni è stata investita da una moto. Sul posto sono intervenuti la bLSD della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’auto infermieristica di Arezzo e la Polizia Municipale. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice 2 (condizioni di media gravità) al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Un secondo intervento si è registrato alle 9:47 a Pieve Santo Stefano, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto. Sono giunti sul luogo i mezzi di soccorso infermierizzati di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro, insieme all’elisoccorso Pegaso 1 e alla Polizia Municipale. Un uomo di 80 anni è stato trasportato in codice 2 con l’elisoccorso al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena.

Infine, alle 11:46, il 118 è stato attivato per un incidente lungo la SP 59 a Castel Focognano, che ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Stia con ambulanza infermierizzata, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine di Bibbiena. Un uomo di 42 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo.

Sempre nel territorio biturgense, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sansepolcro è intervenuta in Via dei Lorena, per un incidente tra due veicoli. A seguito del ribaltamento di un’auto, il conducente, un ottantenne del posto, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari del 118. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso e la Polizia Locale.

La dinamica dei tre incidenti è al vaglio delle forze dell’ordine competenti.