Quattro feriti sulle strade dell’Aretino: tre incidenti tra Bibbiena, Sestino e Montevarchi

Tre incidenti stradali e quattro persone ferite tra sabato 29 e domenica 30 agosto sulle strade della provincia di Arezzo. Gli interventi hanno interessato i territori di Bibbiena, Sestino e Montevarchi, mobilitando ambulanze, forze dell’ordine, vigili del fuoco e due elicotteri del sistema regionale Pegaso.

Il primo incidente si è verificato sabato 29 agosto, alle 12.49, lungo la SR 71 nel comune di Bibbiena, nel tratto compreso tra Partina e Badia Prataglia.

Un ciclista di 67 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Poppi, l’elisoccorso Pegaso 3 e i carabinieri di Bibbiena. L’uomo è stato trasferito in elicottero, in codice 2, al Dea dell’ospedale di Careggi.

Il secondo intervento è scattato domenica 30 agosto alle 12.04, lungo la SP 258 nel territorio comunale di Sestino, dove due motociclette si sono scontrate.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due giovani di 24 anni. Uno dei motociclisti, dopo l’impatto, è caduto in un dirupo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze delle Misericordie di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e speleologico toscano, l’elisoccorso Pegaso 1 e i carabinieri.

Uno dei due feriti è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo, mentre l’altro è stato accompagnato, sempre in codice giallo, all’ospedale di Sansepolcro.

Poco più di un’ora dopo, alle 13.06, un nuovo incidente motociclistico si è verificato lungo la SP 408, nel comune di Montevarchi.

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito. Sono intervenuti l’automedica della Gruccia, un’ambulanza della Misericordia di Montevarchi, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il motociclista è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Careggi.

Le cause e l’esatta dinamica dei tre incidenti sono in corso di accertamento.