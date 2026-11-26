Dare forma a ciò che non si vede, ma che può condizionare profondamente la vita quotidiana. Dal 28 novembre al 12 dicembre 2026 l’Informagiovani di piazza Sant’Agostino, ad Arezzo, ospita un percorso promosso dalla sezione provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), tra fotografia, intelligenza artificiale, esperienze pratiche e tutela dei diritti.

L’iniziativa è sostenuta attraverso il Bando Contributi Progetti Culturali 2026 della Fondazione Guido d’Arezzo. La sezione provinciale AISM ringrazia la Fondazione e il Comune di Arezzo per i contributi assegnati.

PORTRAITS, quando i sintomi invisibili diventano immagini

La mostra sarà inaugurata sabato 28 novembre e resterà visitabile fino a sabato 12 dicembre, negli orari di apertura dell’Informagiovani, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.

PORTRAITS nasce dalle testimonianze di dieci persone con sclerosi multipla. I loro racconti, rielaborati attraverso un programma di intelligenza artificiale con il contributo di professionisti della comunicazione, diventano immagini evocative del vissuto della malattia. Non semplici ritratti dell’aspetto esteriore, ma rappresentazioni di sensazioni e difficoltà spesso invisibili agli altri.

Senti come mi sento: venti minuti per avvicinarsi all’esperienza della malattia

Sabato 28 novembre, giovedì 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, e sabato 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la mostra sarà accompagnata dal laboratorio esperienziale «Senti come mi sento».

Attraverso oggetti, strumenti e ausili medicali, i partecipanti potranno sperimentare simulazioni di alcuni sintomi della sclerosi multipla, come la fatica, la visione offuscata e le difficoltà nell’eseguire gesti quotidiani. Un’esperienza che non pretende di riprodurre integralmente il vissuto della malattia, ma aiuta a comprenderne alcune difficoltà.

10 dicembre: la Carta dei Diritti

Giovedì 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, sarà dedicato all’approfondimento della Carta dei Diritti delle Persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate. Il documento raccoglie dieci diritti interconnessi e non negoziabili, pensati per orientare politiche e interventi rispondenti ai bisogni delle persone.

AISM sul territorio

Insieme alla propria Fondazione FISM, AISM promuove e finanzia la ricerca scientifica, tutela i diritti e sostiene l’inclusione sociale. La sezione di Arezzo opera al fianco delle persone con sclerosi multipla, delle famiglie e dei caregiver.

Informazioni: AISM Arezzo, piazza Andromeda 29. Tel. 0575 357100, cell. 338 5784774. www.aism.it/arezzo. La Carta dei Diritti può essere sottoscritta su www.aism.it/firma.