AKA Team Karate, stagione al via con tre medaglie: argento e due bronzi a Ostia

Tre medaglie per aprire la nuova stagione dell’AKA Team Karate di Arezzo. La società aretina è tornata sul tatami con tredici giovani atleti all’ottava edizione del memorial nazionale “Andrea Nekoofar”, disputato al PalaFijlkam di Lido di Ostia.

La manifestazione ha riunito oltre 1.200 partecipanti nelle diverse categorie, dall’Under14 fino ai Seniores, per due giornate di combattimenti che hanno visto l’AKA Team conquistare un argento, due bronzi e diversi piazzamenti.

Le prime medaglie sono arrivate nella categoria Juniores. Bianca Maria Farini, nei -53 kg, e Maria Caneschi, nei -66 kg, hanno entrambe conquistato il terzo posto, riuscendo nelle rispettive finali per il bronzo a recuperare una situazione iniziale di svantaggio.

Quinto posto invece per Giulia Marinelli nei +61 kg Cadetti, con la medaglia sfumata negli ultimi secondi di un combattimento particolarmente equilibrato. Nella stessa categoria Giorgia Biondini, dopo aver raggiunto la semifinale, è stata costretta al ritiro per un infortunio e ha concluso anch’essa al quinto posto.

Il risultato più importante della trasferta è arrivato nell’Under14 con Mariafrancesca De Coro. Impegnata nei -47 kg, l’atleta aretina ha superato quattro incontri prima di raggiungere la finalissima, dove si è arresa a un’avversaria più alta ed esperta. Per lei un argento che rappresenta un buon punto di partenza per il resto della stagione.

A completare la rappresentativa dell’AKA Team Karate c’erano Francesca Felicetti, Viola Mugnai, Tommaso Fratini, Giulio Petrini, Brando Maria Livi, Luca Dini, Alessio Mazzulli e Sofia Galletti, impegnati nelle rispettive categorie contro alcuni dei migliori giovani karateka italiani.

La trasferta è stata seguita dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini.

«La nuova stagione è appena iniziata – commenta Bertocci – ma l’AKA Team può già cogliere indicazioni positive. Usciamo dal memorial Andrea Nekoofar con la consapevolezza delle nostre forze e con un rinnovato impegno a proseguire, con passione e professionalità, nella formazione degli atleti di karate a tutti i livelli, dai corsi di avviamento per bambini dai cinque anni fino ai ragazzi del settore agonistico».