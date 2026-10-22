AREZZO – L’AKA Team Karate di Arezzo da “dieci e lode” al Trofeo Sakura di Piombino. La manifestazione giovanile ha visto la presenza di centinaia di atlete e di atleti di trentuno società da tutta Italia che hanno vissuto un’intensa giornata di combattimenti dove a emergere è stata proprio la squadra aretina che, guidata dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, ha meritato il primo posto nella classifica riservata alle categorie agonistiche. Il bilancio complessivo del gruppo dell’AKA ha infatti registrato ben dieci ori, sei argenti e due bronzi, riuscendo a trovare soddisfazioni a tutti i livelli dai più piccoli dei Bambini ai più grandi dei Cadetti.

Il miglior bottino di medaglie è arrivato nella categoria degli Esordienti Under14 con le vittorie di Mariafrancesca De Coro nei -45kg, di Sofia Galletti nei -50kg, di Brando Maria Livi nei +47kg, di Alessandro Niccolini nei -53kg e di Vittoria Farini nei -38kg, a cui devono essere aggiunti i secondi posti di Riccardo Batistini nei -58kg e di Alessio Mazzuoli nei -43kg.

Ben quattro ori sono poi arrivati dagli Under12 con le doppiette di Enea De Tollis nei -42kg e di Adele Galletti nei -37kg che hanno entrambi trionfato sia nel Gioco Tecnico del Palloncino che nel Combattimento, poi in questa categoria era presente anche Eduard Galiceanu nei -42kg che ha chiuso al quinto posto entrambe le specialità di gara.

Particolari motivi di entusiasmo sono stati regalati dai Bambini dove Francesco Rubechi ha festeggiato l’oro nel Gioco Tecnico del Palloncino e l’argento nel Kata – Forma, mentre Leonardo Burroni si è messo al collo l’argento nel Gioco Tecnico del Palloncino e il bronzo nel Kata – Forma.

A chiudere il palmares dell’AKA al Trofeo Sakura sono state le prove dei Cadetti con l’argento di Giulia Marinelli nei +68kg, l’argento di Andrea Bindi nei -78kg, il bronzo di Viola Mugnai nei -68kg e il settimo posto di Bianca Moretti nei +68kg.

La trasferta, sostenuta da Clean Tech Studio di Cesare Moretti e da DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, ha offerto ulteriori motivi di soddisfazione per l’esordio assoluto tra gli Ufficiali di Gara dell’atleta Bianca Maria Farini che ha ufficialmente iniziato la sua nuova carriera arbitrale. Una consueta conferma di professionalità, inoltre, è giunta dall’altro Ufficiale di Gara Andrea De Coro che è ormai una presenza fissa in tutte le manifestazioni agonistiche regionali.

«Il Trofeo Sakura – spiega il Maestro Bertocci – è una manifestazione tradizionale del calendario toscano che, grazie all’ottima organizzazione del Maestro Stefano Feltrin e della sua ASD Sakura Piombino, in collaborazione con il Comitato Regionale CSEN, ha offerto un confronto di ottimo livello. L’AKA ha gareggiato con un numero limitato di atleti, quasi tutti andati a medaglia, conquistando il primo posto tra gli agonisti e il quinto posto nella classifica generale: siamo molto soddisfatti dei risultati e della crescita dei nostri ragazzi che, gara dopo gara, dimostrano impegno, determinazione e spirito di squadra».