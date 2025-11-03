Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est avverte i cittadini di possibili truffe telefoniche

L’Asl Toscana Sud Est lancia un avviso importante ai cittadini dopo la segnalazione di falsi SMS inviati a nome di presunti uffici CUP (Centro Unico di Prenotazione). I messaggi, dall’apparenza credibile, invitano gli utenti a contattare un numero telefonico che però non appartiene all’Azienda sanitaria.
Secondo quanto riferito dall’Asl, si tratterebbe di numeri truffa, attivati con l’obiettivo di sottrarre denaro o dati sensibili a chi, in buona fede, dovesse richiamare o fornire informazioni personali.
L’Azienda sanitaria raccomanda quindi la massima prudenza e invita la popolazione a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai servizi ufficiali dell’Asl.
Eventuali comunicazioni legittime da parte dell’Azienda sanitaria arrivano esclusivamente da canali certificati, come i numeri ufficiali del CUP, il portale regionale prenota.sanita.toscana.it o le applicazioni sanitarie autorizzate.
Chi dovesse ricevere messaggi sospetti può rivolgersi ai canali di contatto ufficiali dell’Asl Toscana Sud Est o segnalare l’accaduto alle autorità competenti.