Falsi agenti al telefono: la Polizia Locale avverte i cittadini di Arezzo

Arezzo – Cresce l’attenzione sul fenomeno delle truffe telefoniche nel territorio comunale. A seguito di diverse segnalazioni, il Comando della Polizia Locale di Arezzo lancia un avviso alla cittadinanza, invitando tutti a mantenere alta la guardia e a seguire alcune semplici ma fondamentali precauzioni.
Secondo quanto emerso, individui sconosciuti stanno contattando telefonicamente i cittadini fingendosi agenti della Polizia Locale. Con vari pretesti, tra cui presunte sanzioni amministrative, cercano di ottenere pagamenti immediati o inducono le vittime a uscire di casa con urgenza.
Il Comando precisa con fermezza che la Polizia Locale non utilizza mai il telefono per notificare verbali né per richiedere pagamenti. Si tratta quindi di tentativi fraudolenti ai quali è necessario prestare la massima attenzione.
Per evitare di cadere in queste truffe, si raccomanda di:
- non lasciare immediatamente la propria abitazione, poiché le chiamate potrebbero essere un espediente per favorire furti;
- chiedere sempre spiegazioni dettagliate sul motivo del contatto, diffidando di chi crea situazioni di urgenza;
- richiedere nome e numero di matricola dell’interlocutore, dati che un agente deve fornire;
- non comunicare mai informazioni personali o sensibili, come codici bancari, numeri di carte o password.
In caso di dubbi, è fondamentale verificare direttamente contattando la Polizia Locale di Arezzo al numero 0575 906667.
La collaborazione e la prudenza dei cittadini restano strumenti essenziali per contrastare questi episodi e garantire la sicurezza della comunità.