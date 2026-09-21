Policiano, weekend da incorniciare: titolo italiano per Gori e dominio alla Corsa Coop.Fi

Un fine settimana ricco di risultati per la Polisportiva Policiano Arezzo Atletica, protagonista sia ai Campionati Italiani Master di Campi Bisenzio sia, domenica, alla sesta edizione della Corsa Coop.Fi di Arezzo.

Il bilancio parla di tre medaglie conquistate nella rassegna tricolore e di una netta affermazione nella gara aretina, che ha fatto registrare anche il record di partecipazione con oltre 300 iscritti.

Tre medaglie ai Campionati Italiani Master

Venerdì 18 e sabato 19 settembre le attenzioni erano rivolte ai Campionati Italiani Master su pista di Campi Bisenzio.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Veronica Gori, laureatasi campionessa italiana nei 400 metri con il nuovo primato personale di 1’01”.

Per Gori il fine settimana tricolore si è completato con un’altra medaglia nei 200 metri, dove ha conquistato il terzo posto con il tempo di 28”11.

Medaglia d’argento invece per Giulia Sadocchi nei 5000 metri. L’atleta del Policiano ha chiuso in 18’12”, conquistando il titolo di vicecampionessa italiana.

In campo maschile, nei 5000 metri Mariano Lucero ha ottenuto il decimo posto assoluto e Francesco Vannuccini l’ottavo. Settima posizione nei 1500 metri per Fabrizio Sisi.

Oltre 300 iscritti alla Corsa Coop.Fi

CLASSIFICA COOP 2026 Assoluti



Domenica 20 settembre il testimone è passato alla sesta edizione della Corsa Coop.Fi, che ha stabilito il proprio record di partecipazione con oltre 300 iscritti: più di 200 adulti tra gara competitiva e non competitiva e quasi cento giovani.

Nella prova maschile successo netto di Emanuele Graziani dell’U.P. Policiano, al comando fin dalle prime fasi della corsa e primo al traguardo dei 9 chilometri con il tempo di 32’56”.

Secondo posto per Matteo Fusini della Rinascita Montevarchi, staccato di 39 secondi, mentre Fabio Bigiarini del Policiano ha completato il podio a 50 secondi dal vincitore.

Forte presenza del Policiano anche nelle prime dieci posizioni con Alessandro Annetti, Andrea Serluca, Mattia Amato, Tommaso Lisi e Giacomo Ragazzini. Nella top ten anche Lorenzo Vadi della Rinascita Montevarchi e Simone Lazzeri della Subbiano Marathon.

Sadocchi vince anche ad Arezzo

Nella gara femminile il podio è stato interamente occupato dall’U.P. Policiano.

A vincere è stata ancora Giulia Sadocchi, reduce appena poche ore prima dall’argento tricolore nei 5000 metri. Sadocchi ha chiuso la prova in 36’11”, precedendo Valentina Mattesini, tornata alle gare dopo un infortunio, e Noemi Trippi.

Quarta Alessia Salvadori del Filirun Team, mentre Veronica Nocentini del Policiano ha concluso in quinta posizione.

Terminata la gara degli adulti, la manifestazione è proseguita con le batterie riservate al settore giovanile, che hanno completato una giornata caratterizzata da una partecipazione particolarmente numerosa.

Alle premiazioni era presente anche il direttore del Centro Commerciale Coop.Fi, Fabio Pasquini, che ha ringraziato i volontari della Croce Bianca di Arezzo, La Racchetta, la Polizia Locale e lo staff della Polisportiva Policiano impegnati nell’organizzazione e nella sicurezza della manifestazione.