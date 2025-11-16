Arezzo 47esima… ma unn’ha paura: c’è sempre qualcuno messo peggio!

Oh aretini, mettetevi comodi che ve la racconto: la qualità della vita ci ha rimesso in classifica al posto 47, che un sarà mica da festeggiare, ma nemmeno da urlare “siamo rovinati!”. Anzi, pare che rispetto all’anno scorso s’è fatta una bella risalita di 12 posizioni.
Insomma, si va su piano piano… come quando si torna da San Monte San Savino con du’ panini con la porchetta sullo stomaco.
In cima al podio c’è Milano, Bolzano e Bologna: tutte città dove il cappuccino te lo fanno senza guardarti come se gli avessi chiesto un prestito.
Poi al quarto posto Firenze, che ovviamente s’è già montata la testa e ci guarda dall’alto del Duomo dicendo: “O bischeri, studiate!”.
Dopo vengono Siena (18), Prato (21), Pisa (24) e persino Perugia (40) ci ha passato avanti.
E noi lì, al 47, che si fa la figura di quelli che arrivano tardi perché s’era perso il portafoglio… e poi s’era trovato nel cappotto dell’anno prima.
La classifica l’hanno fatta con 92 indicatori, roba seria: affari e lavoro, ambiente, reati, salute, turismo, ricchezza… Tutto molto scientifico, mica come quando gli aretini valutano la qualità della vita in base a:
- Dove si parcheggia.
- Se piove per la Fiera Antiquaria.
- Se l’Arezzo perde.
Ultima in classifica? Caltanissetta.
Vabbè, almeno un si può dì che siamo messi proprio peggio di tutti. Ci si consola guardando giù e dicendo: “Oh, grazie ragazzi, ci fate sentire meglio!”.
Comunque, morale: Arezzo risale, si dà da fare, un si lamenta troppo (mentre mormora forte), e si porta a casa questo 47 come se fosse un 10 politico.
Perché all’aretino, alla fine, basta un panino con la porchetta, un po’ meno traffico sulla S.S.73 e già la vita gli pare un gioiello.
E avanti così: lento ma deciso, un po’ come il traffico alle 8 di mattina.
- «47esimi? Oh, ma allora un s’era messi male… s’era solo in modalità risparmio energetico.»
- «Milano prima. Eh grazie… se contavano quanto si vive bene senza spendere un rene per un caffè, eravamo noi in cima!»
- ««Firenze quarta? Eh grazie, loro c’hanno il turismo… noi se va bene c’abbiamo la gente che sbaglia uscita dell’A1.»
- «Oh, l’importante è che Arezzo un sia ultima. Poi per il resto ci pensa la porchetta a sistemare la qualità della vita»
- «Perugia 40… allora ci siamo quasi, un paio d’anni e gli si mette pure il cappello.»
- «Che poi, oh… ma qualcuno gliel’ha detto che Arezzo un s’è neanche impegnata? Questo è il risultato così, alla buona.»
- «Se ci mettevano un indicatore per “abilità nell’aggirare i lavori stradali”, s’era primi su tutta la linea.»
- «Ma ’sti 92 indicatori chi li decide? Lo sanno quant’è dura trovare parcheggio sotto Natale?»
- «Oh, ma la qualità della vita crolla solo quando l’Arezzo perde e gli aretini si credono tutti allenatori… mica per la classifica!»
- «A me basta che un chiudano altre strade per lavori. Poi per la classifica, fate come vi pare.»