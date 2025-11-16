10.8 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 16, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo 47esima… ma unn'ha paura: c’è sempre qualcuno messo peggio!

Arezzo 47esima… ma unn’ha paura: c’è sempre qualcuno messo peggio!

Arezzo risale la china, ma resta dietro alle solite “cugine” toscane: e gli aretini commentano a modo loro

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Oh aretini, mettetevi comodi che ve la racconto: la qualità della vita ci ha rimesso in classifica al posto 47, che un sarà mica da festeggiare, ma nemmeno da urlare “siamo rovinati!”. Anzi, pare che rispetto all’anno scorso s’è fatta una bella risalita di 12 posizioni.
Insomma, si va su piano piano… come quando si torna da San Monte San Savino con du’  panini con la porchetta sullo stomaco.

In cima al podio c’è Milano, Bolzano e Bologna: tutte città dove il cappuccino te lo fanno senza guardarti come se gli avessi chiesto un prestito.
Poi al quarto posto Firenze, che ovviamente s’è già montata la testa e ci guarda dall’alto del Duomo dicendo: “O bischeri, studiate!”.
Dopo vengono Siena (18), Prato (21), Pisa (24) e persino Perugia (40) ci ha passato avanti.
E noi lì, al 47, che si fa la figura di quelli che arrivano tardi perché s’era perso il portafoglio… e poi s’era trovato nel cappotto dell’anno prima.

La classifica l’hanno fatta con 92 indicatori, roba seria: affari e lavoro, ambiente, reati, salute, turismo, ricchezza… Tutto molto scientifico, mica come quando gli aretini valutano la qualità della vita in base a:

  1. Dove si parcheggia.
  2. Se piove per la Fiera Antiquaria.
  3. Se l’Arezzo perde.

Ultima in classifica? Caltanissetta.
Vabbè, almeno un si può dì che siamo messi proprio peggio di tutti. Ci si consola guardando giù e dicendo: “Oh, grazie ragazzi, ci fate sentire meglio!”.

Comunque, morale: Arezzo risale, si dà da fare, un si lamenta troppo (mentre mormora forte), e si porta a casa questo 47 come se fosse un 10 politico.
Perché all’aretino, alla fine, basta un panino con la porchetta, un po’ meno traffico sulla S.S.73 e già la vita gli pare un gioiello.

E avanti così: lento ma deciso, un po’ come il traffico alle 8 di mattina.

  • «47esimi? Oh, ma allora un s’era messi male… s’era solo in modalità risparmio energetico.»
  • «Milano prima. Eh grazie… se contavano quanto si vive bene senza spendere un rene per un caffè, eravamo noi in cima!»
  • ««Firenze quarta? Eh grazie, loro c’hanno il turismo… noi se va bene c’abbiamo la gente che sbaglia uscita dell’A1.»
  • «Oh, l’importante è che Arezzo un sia ultima. Poi per il resto ci pensa la porchetta a sistemare la qualità della vita»
  • «Perugia 40… allora ci siamo quasi, un paio d’anni e gli si mette pure il cappello.»
  • «Che poi, oh… ma qualcuno gliel’ha detto che Arezzo un s’è neanche impegnata? Questo è il risultato così, alla buona.»
  • «Se ci mettevano un indicatore per “abilità nell’aggirare i lavori stradali”, s’era primi su tutta la linea.»
  • «Ma ’sti 92 indicatori chi li decide? Lo sanno quant’è dura trovare parcheggio sotto Natale?»
  • «Oh, ma la qualità della vita crolla solo quando l’Arezzo perde e gli aretini si credono tutti allenatori… mica per la classifica!»
  • «A me basta che un chiudano altre strade per lavori. Poi per la classifica, fate come vi pare.»

Articoli correlati:

Arezzo, botta al quadro elettrico: davanti al bar Truciolini s’apre gratis la “Fiera del Cortocircuito”! Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! L’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e fatica Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore” Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo! Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani Quando le strade diventano lisce… si avvicina la campagna elettorale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tamburini e Corazzi firmano il successo: l’ACF Arezzo ritrova la vittoria contro il Venezia
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024