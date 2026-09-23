Due incidenti nel pomeriggio tra Foiano e Capolona, due uomini portati al San Donato in codice 2.

Due incidenti stradali nel giro di meno di due ore hanno impegnato nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il primo intervento è scattato alle 17.20 nel comune di Foiano della Chiana, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due automobili.

Un uomo di 54 anni è stato soccorso e successivamente trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’infermierizzata di Monte San Savino, l’Anpas di Foiano della Chiana, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il secondo incidente è avvenuto alle 19.09 nel comune di Capolona, lungo la SR71. Anche in questo caso sono rimaste coinvolte due auto.

Un uomo di 47 anni è stato preso in carico dall’infermierizzata di Subbiano e trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dei due incidenti.