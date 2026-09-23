HomeCronacheFatti di cronacaDue incidenti nel pomeriggio tra Foiano e Capolona, due uomini portati al...

Due incidenti nel pomeriggio tra Foiano e Capolona, due uomini portati al San Donato in codice 2.

Doppio intervento del 118 nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre. A Foiano della Chiana ferito un uomo di 54 anni, a Capolona sulla SR71 un 47enne. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Arezzo in codice 2.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Due incidenti nel pomeriggio tra Foiano e Capolona, due uomini portati al San Donato in codice 2.

Doppio intervento del 118 nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre. A Foiano della Chiana ferito un uomo di 54 anni, a Capolona sulla SR71 un 47enne. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Arezzo in codice 2.

Due incidenti stradali nel giro di meno di due ore hanno impegnato nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il primo intervento è scattato alle 17.20 nel comune di Foiano della Chiana, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due automobili.

Un uomo di 54 anni è stato soccorso e successivamente trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’infermierizzata di Monte San Savino, l’Anpas di Foiano della Chiana, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il secondo incidente è avvenuto alle 19.09 nel comune di Capolona, lungo la SR71. Anche in questo caso sono rimaste coinvolte due auto.

Un uomo di 47 anni è stato preso in carico dall’infermierizzata di Subbiano e trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dei due incidenti.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Partono all’assalto dei tifosi dell’Arezzo. Erano del Verona: 9 Daspo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, edicole chiuse: per trovare un giornale ormai serve un’indagine

Gino Perticai -
Le fotografie di Bruno Tavanti mostrano chioschi serrati, svuotati, riconvertiti o scomparsi. Non tutte le chiusure saranno definitive, ma il declino delle edicole è difficile da nascondere dietro una saracinesca.

Castiglion Fiorentino, il digitale va veloce: lo sportello fa 8 ore e l’opposizione accende il modem

Politica - Istituzioni - Società Gianni Bufaloni -

In Viale Giotto, la strada senza uscita diventa anche senza accesso: durante le partite tornare a casa è un’impresa

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕