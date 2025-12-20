Travolta da un’auto che fugge, muore un’anziana: denunciata una 50enne

È deceduta all’ospedale Le Scotte di Siena, Anna Cafaggi, di 81 anni investita nel pomeriggio del 17 dicembre davanti alle ex scuole elementari di Pratovecchio Stia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

Dopo l’incidente l’automobilista responsabile non si era fermata a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’impatto. Le indagini condotte dai carabinieri, grazie ai rilievi effettuati sul posto e alle testimonianze raccolte, hanno consentito di risalire alla conducente, una donna di 50 anni.

La donna è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso. Agli inquirenti avrebbe dichiarato di essersi allontanata per paura subito dopo l’accaduto.