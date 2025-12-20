9.4 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 20, 2025
Travolta da un’auto che fugge, muore un’anziana: denunciata una 50enne

La donna, ricoverata in gravi condizioni a Siena dopo l’investimento del 17 dicembre, non ce l’ha fatta. Identificata e denunciata la conducente fuggita dopo l’impatto

Redazione
By Redazione

-

È deceduta all’ospedale Le Scotte di Siena, Anna Cafaggi, di 81 anni investita nel pomeriggio del 17 dicembre davanti alle ex scuole elementari di Pratovecchio Stia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

Dopo l’incidente l’automobilista responsabile non si era fermata a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’impatto. Le indagini condotte dai carabinieri, grazie ai rilievi effettuati sul posto e alle testimonianze raccolte, hanno consentito di risalire alla conducente, una donna di 50 anni.

La donna è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso. Agli inquirenti avrebbe dichiarato di essersi allontanata per paura subito dopo l’accaduto.

