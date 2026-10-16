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Vignetta di Giuseppe Scapigliati: Bradi Pit si sveglia, sbadiglia, si stira e torna ad appendersi al ramo.
YAWN! La giornata di Bradi Pit nella vignetta di Giuseppe Scapigliati.

YAWN! Il risveglio di Bradi Pit

Giuseppe Scapigliati
By Giuseppe Scapigliati

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Giuseppe Scapigliati

YAWN! Il risveglio di Bradi Pit

Vignetta di Giuseppe Scapigliati: Bradi Pit si sveglia, sbadiglia, si stira e infine si appende a un ramo.

Il risveglio, uno sbadiglio, una stiracchiata e poi finalmente il momento più impegnativo della giornata: appendersi di nuovo. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, Bradi Pit affronta la routine con la calma di chi non ha alcuna intenzione di farsi travolgere dagli impegni.

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Giuseppe Scapigliati Grafico professionista, innamorato cultore sin da ragazzino delle strisce umoristiche, è apparso con le sue prime tavole su riviste storiche come Il Mago e Comix e l’agenda Smemoranda. Oggi, mischiando il gusto per il disegno con la maestria acquisita nei programmi di grafica vettoriale traccia e colora con un computer la striscia "Vincenzina" e, ultimo arrivato, del bradipo "Bradi Pit". Dilapida gran parte dei suoi averi nell’acquisto indiscriminato di strisce originali con il sogno di realizzare un giorno un piccolo museo delle comic strip a Bibbiena.

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