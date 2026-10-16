Il risveglio, uno sbadiglio, una stiracchiata e poi finalmente il momento più impegnativo della giornata: appendersi di nuovo. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, Bradi Pit affronta la routine con la calma di chi non ha alcuna intenzione di farsi travolgere dagli impegni.
YAWN! Il risveglio di Bradi Pit
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YAWN! Il risveglio di Bradi Pit
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