Spaccata in pieno Corso Italia: svaligiato nella notte il negozio “L’Occhialaio”

Colpo nella notte in pieno centro storico. Il negozio di ottica “L’Occhialaio”, situato in corso Italia, è stato preso di mira dai ladri intorno alle 3.45. La banda ha sfondato la vetrina utilizzando una pesante base in cemento e, una volta all’interno, ha portato via numerosi occhiali di marca.

L’azione è durata appena tre minuti: il tempo di selezionare le firme migliori esposte e dileguarsi nel buio. Nessuno avrebbe notato movimenti sospetti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia. Il titolare, Luciano Biondini, sotto shock per l’accaduto, esprime preoccupazione per il livello di sicurezza in città, definendolo “al 50%”.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi e visionando le immagini delle telecamere della zona per risalire agli autori della spaccata.