Spaccata in pieno Corso Italia: svaligiato nella notte il negozio “L’Occhialaio”

HomeCronacheFatti di cronacaSpaccata in pieno Corso Italia: svaligiato nella notte il negozio “L’Occhialaio”

Colpo lampo nella notte nel pieno centro storico: vetrina sfondata e occhiali di marca trafugati

By Redazione

Colpo nella notte in pieno centro storico. Il negozio di ottica “L’Occhialaio”, situato in corso Italia, è stato preso di mira dai ladri intorno alle 3.45. La banda ha sfondato la vetrina utilizzando una pesante base in cemento e, una volta all’interno, ha portato via numerosi occhiali di marca.

L’azione è durata appena tre minuti: il tempo di selezionare le firme migliori esposte e dileguarsi nel buio. Nessuno avrebbe notato movimenti sospetti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia. Il titolare, Luciano Biondini, sotto shock per l’accaduto, esprime preoccupazione per il livello di sicurezza in città, definendolo “al 50%”.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi e visionando le immagini delle telecamere della zona per risalire agli autori della spaccata.

Bimbo di 4 anni intossicato da biscotti alla cannabis: arrestato lo zio per coltivazione e detenzione di droga
Incidente sul lavoro a Mercatale Valdarno: 67enne elitrasportato al CTO in codice rosso
