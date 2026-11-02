HomeCronacheFatti di cronacaDue incidenti stradali nell'Aretino: tre feriti trasportati al San Donato

Due incidenti stradali nell’Aretino: tre feriti trasportati al San Donato

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre, interventi del 118 sulla E78 all'altezza di Tegoleto e sulla strada provinciale Setteponti. Tre persone trasportate in codice giallo.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Due incidenti stradali nell’Aretino: tre feriti trasportati al San Donato

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre, interventi del 118 sulla E78 all'altezza di Tegoleto e sulla strada provinciale Setteponti. Tre persone trasportate in codice giallo.

Due incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre, nell’Aretino. In entrambi i casi è rimasta coinvolta una sola automobile. Il bilancio complessivo è di tre persone trasportate in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il primo intervento è scattato alle ore 15:20 lungo la E78, all’altezza dell’uscita di Tegoleto. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 68 anni, soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’autoinfermieristica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il secondo incidente si è verificato sulla strada provinciale Setteponti, dove il 118 è stato attivato alle ore 18:53. Anche in questo caso è rimasta coinvolta una sola automobile.

Due le persone soccorse: una donna di 25 anni e un uomo di 29, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato.

Sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco di Arezzo e i Carabinieri.

Le cause dei due incidenti non sono state precisate nelle comunicazioni dei soccorsi.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Beppe Tinti torna a Ponticino e racconta il dietro le quinte dello spettacolo italiano
Prossimo articolo
Criminalità giovanile, controlli a tappeto nell’Aretino: 17 giovani denunciati, quasi 3mila persone controllate
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, sciopero generale: incrociano le braccia anche i cassonetti

Redazione -
Per motivi di sicurezza vietato utilizzare cestini e contenitori lungo il corteo. I rifiuti invitati a rispettare il diritto di sciopero.

Via Fiorentina, il cantiere infinito: bocciata anche la commissione per fare chiarezza

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, sindaco e vicesindaco sbarcano in via Erbosa: i pini tremano, Facebook ringrazia

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕