Due incidenti stradali nell’Aretino: tre feriti trasportati al San Donato

Due incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre, nell’Aretino. In entrambi i casi è rimasta coinvolta una sola automobile. Il bilancio complessivo è di tre persone trasportate in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il primo intervento è scattato alle ore 15:20 lungo la E78, all’altezza dell’uscita di Tegoleto. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 68 anni, soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’autoinfermieristica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il secondo incidente si è verificato sulla strada provinciale Setteponti, dove il 118 è stato attivato alle ore 18:53. Anche in questo caso è rimasta coinvolta una sola automobile.

Due le persone soccorse: una donna di 25 anni e un uomo di 29, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato.

Sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco di Arezzo e i Carabinieri.

Le cause dei due incidenti non sono state precisate nelle comunicazioni dei soccorsi.