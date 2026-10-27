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Montevarchi, beve, minaccia i passanti e si becca il Daspo: ora il centro storico lo vede col binocolo

Un uomo, sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe minacciato alcuni passanti. Il Questore di Arezzo gli vieta di frequentare determinate zone della città. Il bicchiere era di troppo, evidentemente anche la pazienza.

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Montevarchi, beve, minaccia i passanti e si becca il Daspo: ora il centro storico lo vede col binocolo

Un uomo, sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe minacciato alcuni passanti. Il Questore di Arezzo gli vieta di frequentare determinate zone della città. Il bicchiere era di troppo, evidentemente anche la pazienza.

A Montevarchi un uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, avrebbe pensato bene di movimentare il centro storico a modo suo: qualche bicchiere di troppo e minacce ai passanti. Una maniera piuttosto originale di socializzare, anche se difficilmente finirà nei programmi di promozione turistica.

La vicenda ha portato la Questura di Arezzo a emettere nei suoi confronti un Daspo urbano, il provvedimento che gli impedisce di frequentare determinate aree cittadine, proprio quelle interessate dall’episodio, per un periodo limitato.

Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Arezzo nell’ambito delle attività di prevenzione della Divisione Anticrimine, impegnata nel contrasto ai comportamenti che possono compromettere la sicurezza pubblica.

Insomma, il centro storico è aperto a tutti, ma non è obbligatorio trasformarlo in un saloon del Far West. E soprattutto, se uno ha voglia di attaccare bottone con gli sconosciuti, sarebbe meglio usare le parole per fare conversazione anziché per minacciare il prossimo.

Morale della favola: a Montevarchi si può sempre alzare il gomito, ma se insieme al gomito si alza pure il livello delle minacce, a decidere dove andare a passeggio ci pensa la Questura.

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