Arezzo, corso gratuito per chi si prende cura delle colonie feline

Due incontri gratuiti per imparare a conoscere e tutelare i gatti che vivono liberi sul territorio comunale. Il Comune di Arezzo promuove un corso di formazione dedicato alla gestione delle colonie feline, rivolto ai loro referenti ma aperto anche a tutti i cittadini interessati.



Gli appuntamenti sono fissati per martedì 17 e venerdì 20 novembre 2026, dalle 17:30 alle 19:30, al Centro di aggregazione sociale di Villa Severi. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ENPA, gestore del canile comunale, punta a promuovere il benessere degli animali, prevenire il randagismo e migliorare il coordinamento fra volontari, cittadini, istituzioni e servizi veterinari.

«I custodi delle colonie feline svolgono un ruolo fondamentale nel territorio, occupandosi ogni giorno dell’alimentazione, della cura e del censimento dei gatti che vivono in libertà», spiega l’assessore Antonella Di Tommaso. «Il corso intende valorizzare questo impegno, offrendo conoscenze e strumenti pratici per comprendere meglio le esigenze degli animali e favorire una gestione responsabile delle colonie, in collaborazione con le istituzioni e i servizi competenti».

Durante i due pomeriggi si parlerà di comportamento e bisogni del gatto, con particolare attenzione agli animali che vivono in libertà, dei metodi corretti per gestire le colonie e del ruolo dei servizi veterinari. Saranno approfondite anche le competenze dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione e controllo del randagismo felino.

Interverranno un medico veterinario esperto in comportamento animale, un referente del Servizio di sanità pubblica veterinaria dell’Azienda USL Toscana Sud Est, rappresentanti di ENPA e il presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Arezzo.

Le modalità di iscrizione e gli eventuali ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune di Arezzo.